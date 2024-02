«Theresa Wolff» räumt am Samstag ab - fast

Quotennews

Für den Samstags-Krimi im Zweiten gibt es beste Zahlen - und es reich fast für den Tagessieg.

«Dreck». So nennt sich der neue Fall von, der am gestrigen Samstagabend in der ZDF-Primetime laufen soll. Es geht um einen brutalen Mord, Kommissar Lewandowski bekommt Hilfe von Theresa Wolff und es geht direkt in das Nachtleben von Jena. Genug der Handlung, der ZDF-Krimi holt sich am Samstag starke 5,31 Millionen Zuschauer ab drei Jahren nach Mainz. Das riecht nach Bestwert, es reicht jedoch nur für Platz zwei. Die «Tagesschau» um 20 Uhr ist mit 6,39 Millionen Fernsehzuschauern deutlich besser unterwegs, mit 26,3 Prozent ist das Erste dann auch weit vor den 20,3 Prozent des Zweiten.Spätestens bei den 14- bis 49-Jährigen spielt das ZDF überhaupt keine Rolle mehr. Der Primetime-Krimi kommt mit 0,26 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 5,0 Prozent komplett unter die Räder. Doch der Tagessieg geht auch nicht an das Erste. Tatsächlich schlägt RTL mit «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» zu. Stolze 1,51 Millionen Zuschauer sorgen für 29,9 Prozent. Die zuvor erwähnte «Tagesschau» sichert sich immerhin mehr als nur respektable 1,17 Millionen und damit 25,7 Prozent.Zurück zum ZDF: Hier läuft es den Tag über bei den 14- bis 49-Jährigen wirklich mies. Zwischen 15:15 Uhr und 16 Uhr schalten 0,09 Millionen junge Zuschauern ein, das ist intern der Bestwert des Tages, wenn auch nur 3,9 Prozent rausspringen. Bei den «Rosenheim-Cops» im Anschluss wird es mit 0,07 Millionen "besser", wobei es bei «heute Xpress» bereits wieder auf 0,04 Millionen zurückgeht.