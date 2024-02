«Das Geheimnis der Dschungelkrone» lockt 1,92 Millionen an

Quotennews

Im Anschluss erreichte die 14. Folge der aktuellen «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus»-Episode 39,2 Prozent der Werberelevanten.

Vor acht Tagen testete RTL mit «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die gnadenlose Wochenbilanz» einen weiteren Spin-off des erfolgreichen Dschungelcamps. 2,3 Millionen Menschen schalteten ein, in der Zielgruppe war mit einer zweistündigen Show 17,4 Prozent zu holen. Nun folgte die Reportageam Donnerstagabend um 20.15 Uhr, in dem es zum Gipfeltreffen der Dschungelkönige kam.1,92 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen die 115-minütige Show mit ehemaligen Gewinnern. 7,4 Prozent der Zuschauer sahen, wie unterhaltsam die Erfolgsgeheimnisse dieser Reality-TV-Teilnehmer gelüftet wurden. Das Format holte sich 0,68 Millionen Werberelevante und sorgte für einen Marktanteil von 13,0 Prozent. Im Anschluss erreichte das Mutterformat3,76 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wovon 1,43 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Beim Gesamtpublikum durfte sich RTL über 23,9 Prozent freuen, in der Zielgruppe wurden dieses Mal 39,2 Prozent gemessen.Pinar Atalay begrüßte 3,35 Millionen Zuschauer gegen 23.15 Uhr in, der kurze Nachrichtenüberblick verzeichnete 22,4 Prozent bei allen und 38,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,31 Millionen Werberelevante wurden erzielt. Schließlich gingen Angela Finger-Erben und Olivia Jones auf Sendung, mit ihrer Showfuhr man noch 1,36 Millionen Zuschauer ein. Der Sender holte 21,3 Prozent bei allen und 30,9 Prozent bei den jungen Menschen, die Reichweite in der Zielgruppe wurde auf 0,47 Millionen beziffert. 0,67 Millionen Menschen sahen bis 01.25 Uhr das, das auf 27,1 Prozent bei den Umworbenen kam.