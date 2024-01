Nachschub aus Hollywood: ProSieben holt «Ted» und «Quantum Leap» nach Deutschland

TV-News

Zusammen mit den «Simpsons» bilden die beiden US-Serien das Programm am Montagabend, wenn «House of the Dragon» zu Ende ist.

Obwohl Henrik Pabst, Chief Content Officer von Seven.One Entertainment, erst kürzlich in einem Interview mit ‚DWDL‘ verriet, dass man „mittelfristig sowohl in Sat.1 als auch auf ProSieben an einem weiteren Abend auf Lizenzware verzichten“ werde, setzt vor allem ProSieben kurzfristig weiterhin auf US-Serien. Der Unterföhringer Sender hat sich die Exklusiv-Rechte an der Comedy-Seriesowie an der Science-Fiction-Reihegesichert.Beide Serien feiern am Montag, 12. Februar, ihre Free-TV-Premiere. Die Deutschlandpremiere erfolgt bereits am 5. Februar, denn der Streamingdienst Joyn zeigt die Episoden jeweils sieben Tage vor der TV-Ausstrahlung. «Ted» rückt im linearen Programm auf den Sendeplatz um 20:15 Uhr, wo derzeit «House of the Dragon» recht erfolgreich performt. «Ted», das in Doppelfolgen gezeigt wird, erzählt die Vorgeschichte des gleichnamigen Blockbusters mit Mark Wahlberg, Seth MacFarlane und Mila Kunis. In der Comedy-Serie geraten der sprechende und rüpelhafte Teddy-Bär Ted und sein Freund John Bennett (Max Burkholder) immer wieder in Schwierigkeiten. Der Plan dem Teddy Disziplin in einer Highschool zu vermitteln, geht gewaltig schief.Um 21:15 Uhr setzt ProSieben sein Programm mit einer Doppelfolge vonfort. Dabei handelt es sich um neue Episoden der 34. Staffel. In der 22-Uhr-Stunde folgt dann die Premiere von «Quantum Leap», dem Revival der 90er-Jahre-Sci-Fi-Serie «Zurück in die Vergangenheit». Hinter der Fortsetzung steht erneut Donald P. Bellisario, der bereits die Originalserie kreierte. In den Hauptrollen spielen Raymond Lee, Caitlin Bassett, Mason Alexander Park, Nanrisa Lee und Ernie Hudson. Das US-Network NBC strahlt derzeit die zweite Staffel aus.