ZDF kündigt Nachschub von «Familie Anders» an

TV-News

Außerdem plant der Mainzer Sender für den „Herzkino“-Sendeplatz am Sonntag die Romantic-Comedy «Dein perfektes Jahr» mit Anneke Kim Sarnau und Stefan Jürgens.

Im vergangenen März startete das ZDF die neue „Herzkino“-Reihe, in der Mortiz Treuenfels den erfolgreichen Paartherapeut Fabian Anders verkörperte, der aber privat selbst Eheprobleme hat. Die ersten beiden Filme fuhren jeweils weniger als vier Millionen Zuschauer, der Start war aber keineswegs schlecht, sodass der Mainzer Sender an der Reihe festhält. Für den kommenden April hat man nun zwei neue Filme angekündigt, die wieder am Sonntagabend um 20:15 Uhr zu sehen sein werden. Ein genaues Sendedatum steht noch nicht fest.Neben seiner besonderen Familiensituation, dem sogenannten Nestmodell, drehen sich die Geschichten auch um seine Therapiepaare, die erneut von prominenten wirklichen Schauspielerpaaren dargestellt werden. Den Anfang machen Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer als Liv und Leander Herzog: Der Ehemann fühlt sich von seiner Frau im Stich gelassen, weil sie – anders als geplant – nun doch nicht nach Renteneintritt mit ihm in seine Heimat Österreich zurückkehren will, weil sie glaubt, in Leipzig als helfende Großmutter gebraucht zu werden. Als das nicht der Fall ist, gerät auch sie in eine emotionale Krise. Bei der schmerzhaften Analyse ihrer Ehekrise zeigt sich bald: Leanders Verhalten war und ist die Ursache vielen Übels.Bereits im Monat März ist der „Herzkino“-Filmgeplant, in dem Anneke Kim Sarnau und Stefan Jürgens in den Hauptrollen zu sehen sind. Die Romantic-Comedy, die mit einem besonderen Kalender beginnt, der in die falschen Hände gerät, ist für den 24. März geplant. Eine Woche zuvor debütiert die Regiearbeit von Luise Brinkmann in der ZDFmediathek. Die Geschichte basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von Charlotte Luca, das Bert Koß für das Fernsehen adaptiert hat.Hannah (Anneke Kim Sarnau) verliert ihr liebevoll gestaltetes Kalenderbuch samt höchstpersönlichen Terminen, mit denen sie ihre Beziehung zu Simon (Thomas Niehaus) wieder in Schwung bringen will. Der eigenbrötlerische Verleger Jonathan (Stefan Jürgens) entdeckt es. Berührt von der Kreativität versucht er, die Besitzerin ausfindig zu machen. Auf wundersame Weise kreuzen sich fortan die Wege der beiden, vorerst, ohne von ihrer Verbindung durch den Kalender zu wissen. Langsam beginnt es zwischen den beiden zu knistern.