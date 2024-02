Malin Åkerman moderiert den «Eurovision Song Contest»

International

Die «Watchmen»-Darstellerin wird für den schwedischen Fernsehsender den Musik-Wettbewerb präsentieren.

Der Fernsehsender svt hat die Präsentatoren des diesjährigenpräsentiert. Neben «Watchmen»-Star Malin Åkerman wird auch die Komikerin Petra Mede die Veranstaltung im Mai moderieren. „Ich kann gar nicht beschreiben, wie ich mich dabei fühle", wird Åkerman zitiert. "Ich bin sehr aufgeregt und ein bisschen nervös, aber auf eine positive Art und Weise. Ich habe den Eurovision Song Contest schon immer gemocht und zusammen mit Petra an dieser fantastischen Show teilzunehmen, ist ein wahr gewordener Traum. Außerdem ist Petra eine der witzigsten Frauen, die ich je getroffen habe."„Stell dir vor, du bekommst die Chance, noch einmal die Eurovision zu moderieren! Das ist eine unglaubliche Ehre. Nachdem ich zuerst alleine moderiert habe und dann zusammen mit dem wunderbaren Måns Zelmerlöw an meiner Seite, freue ich mich jetzt sehr auf die Zusammenarbeit mit Malin. Wir kennen uns zwar nicht von früher, aber wir haben uns jetzt schon ein paar Mal getroffen, und ich bin schon ganz begeistert. Es wird eine Freude sein, mit ihr zu arbeiten“, so Mede. Mede hat die Gala bereits in den Jahren 2013 und 2016 präsentiert.Für Schweden ist der «Eurovision Song Contest» ein kleines Jubiläum, denn vor 50 Jahren gewannen ABBA den Song-Contest. Aus diesem Grund feiert man in diesem Jahr ein Juniläum. Der «Eurovision Song Contest» findete am Samstag, den 11. Mai, in Malmö statt.