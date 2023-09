Zum 20. Geburtstag: Plant RTL ein zweites Dschungelcamp?

TV-News

Einem Medienbericht zufolge soll es im kommenden Sommer zu einer Art Allstar-Staffel von «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» kommen. RTL hält sich bedeckt.

RTL vertraut dieser Tage mehr denn je langjährigen Programmmarken. Zuletzt hatte der Kölner Sender das Comeback der Castingshowangekündigt und dafür auch wieder Dieter Bohlen verpflichtet, der bekanntlich in diesem Jahr auch seine Rückkehr zufeierte. Ähnlich lange auf Sendung ist auch der Reality-Hit eines jeden Januars,, dessen erste Staffel am 9. Januar 2004 debütierte und folglich im kommenden Jahr 20 Jahre alt wird. Eine Winterstaffel ist natürlich reine Formsache, dabei soll es aber wohl nicht bleiben.Wie der Branchendienst ‚DWDL‘ am Dienstag spekulierte, soll es anlässlich des Jubiläums zudem einen Spin-off geben, der im Spätsommer 2024 ausgestrahlt wird und mit Allstars besetzt sein soll. Die Produktion stemmt – wie die Muttersendung – ITV Studios Germany, wobei man sich am Vorbild der Briten orientiert. Dort gab es in diesem Frühjahr ebenfalls eine Allstar-Variante, die in Südafrika voraufgezeichnet wurde. Selbiges soll dann auch für den Dschungelcamp-Ableger von RTL gelten. Der Kölner Sender hatte im vergangenen Jahr bereits Erfahrungen in Südafrika machen dürfen, als man gezwungenermaßen die Produktion aus Australien auf den afrikanischen Kontinent in den Kruger-Nationalpark legen musste, wo sonst die australische Adaption des Realityformats produziert wird.Ob es den Spin-off tatsächlich geben wird, ist allerdings nicht bestätigt. Auf Anfrage dieser Redaktion lehnte RTL eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Sollte RTL aber auf die Sets und Konzepte der Briten zurückgreifen dürfen, hätte man vermutlich ein recht günstiges, aber reichweitenstarkes Programm für die Sommermonate im Angebot, zumal durch die Vorab-Aufzeichnung größerer Produktionsstress wie bei der Live-Variante im Januar ausbleiben würde.Im Sommer 2015 hatte RTL schon einmal einen «IBES»-Ableger im Programm und hatte miteinen veritablen Erfolg vorzuweisen. Das Konzept sah damals aber keine Reise in den Dschungel vor, sondern neun Live-Shows aus Hürth. Die neun Ausgaben des Sommer-Dschungelcamps wurden im Schnitt von 2,25 Millionen Zuschauern ab drei Jahren verfolgt, wovon 1,27 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die dazugehörigen Marktanteile beliefen sich auf 12,3 respektive 18,4 Prozent.