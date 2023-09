«Doktor Ballouz» kehrt Ende Oktober ins ZDF zurück

TV-News

Geplant sind sechs neue Folgen, die diesmal statt im Frühjahr im Herbst auf Sendung gehen.

Im vergangenen Jahr bilanzierte Quotenmeter nach der zweiten Staffel der ZDF-Serie: „Im Schnitt sahen die zweite Runde nur noch 3,46 Millionen Zuschauer, also über eine Million weniger als noch im Vorjahr. Auch der Marktanteil nahm massiv ab, von 14,5 Prozent ging es runter auf 12,7 Prozent. Die Reichweite der jüngeren Zuseherschaft nahezu halbierte sich auf 0,22 Millionen, der Marktanteil belief sich nur noch auf 3,4 Prozent.“ Bekanntlich hielt der Mainzer Sender dennoch an der Landarzt-Serie mit Merab Ninidze fest und gab bei X Filme sechs neue Folgen in Auftrag.Allerdings hat sich das ZDF für eine Anpassung des Ausstrahlungszeitraums entschieden. Wurden die ersten beiden Staffeln jeweils im Frühjahr 2021 und 2022 ausgestrahlt, wechselt «Doktor Ballouz» in diesem Jahr in den Herbst. Die erste Doppelfolge wird am Donnerstag, 26. Oktober, ab 20:15 Uhr gesendet. Geplant sind insgesamt sechs 45-minütige Episoden, als drei Doppelfolgen.In den neuen Ausgaben bekommt das Team rund um den ungewöhnlichen Chefarzt Dr. Amin Ballouz (Merab Ninidze) Verstärkung: Zur Freude von Dr. Barbara Forster (Julia Richter) kehrt ihre Freundin Schwester Beate (Caroline Scholze) nach einer Auszeit in die Klinik zurück – doch ohne das Wissen, dass Barbara und "Dr. Schnösel", wie Beate und Barbara Dr. Mark Schilling (Daniel Fritz) früher immer nannten, inzwischen ein Paar sind. Auch neu im Team ist die gestandene Krankenschwester Carla (Haley Louise Jones), die Vincents (Vincent Krüger) Ausbilderin ist – der ehemalige Putzmann möchte Pfleger werden. Als Vincent sein Herz an eine todgeweihte Patientin hängt, will Carla ihm helfen, sich abzugrenzen, doch sie überschreitet dabei eine Grenze – denn Carla trägt ein dunkles Geheimnis mit sich. Und einem Geheimnis ganz anderer Art kommt auch Ballouz auf die Spur, als er im Portemonnaie eines Patienten ein Foto findet, das den Mann eng umschlungen mit Ballouz' verstorbener Frau Mara (Clelia Sarto) zeigt.