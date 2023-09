Beste «BBQ Brawl»-Staffel

US-Quoten

Food Network hat auch gleich eine fünfte Staffel der Factual-Show bestellt.

machte in diesem Sommer den Montagabend zu einem Ziel für Grillfans auf der ganzen Welt. Die vierte Staffel der Serie sahen über 16 Millionen Gesamtzuschauer bei Food Network/Max/Discovery+ und erzielte die beste Einschaltquote der Serie in der Altersgruppe der Männer zwischen 25 und 54 Jahren (+10 % gegenüber der vorherigen Staffel).Das Finale am 4. September, in dem Dominique Leach aus Chicago zum "Master of 'Cue" gekürt wurde, erreichte mit 0,82 bei W18+ die höchste Einschaltquote der Staffel. In der zehnteiligen Staffel, die am 10. Juli ihre Premiere feierte, führten die Sterneköche Bobby Flay, Anne Burrell und Sunny Anderson jeweils ein Team von Spitzenköchen aus dem ganzen Land in hochkarätigen Wettbewerben an, um zu ermitteln, wer zum "Master of 'Cue" ernannt wird. «BBQ Brawl» wurde für eine fünfte Staffel ausgewählt, die im Sommer 2024 ausgestrahlt wird."«BBQ Brawl» hatte eine raue und actiongeladene Saison und ich bin begeistert, dass Chef Dominique die Trophäe in die Höhe halten konnte", sagte Flay. "Sunny Anderson zur BBQ-Party einzuladen, hat sich als großartige Ergänzung erwiesen. Seien Sie versichert, dass wir uns nächstes Jahr noch mehr Überraschungen einfallen lassen werden. Wir sehen uns am Smoker!" «BBQ Brawl» wird von Rock Shrimp für Food Network produziert.