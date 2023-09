«Monday Night Football»: 22,6 Millionen schauen zu

US-Quoten

Die Simultanausstrahlung von ESPN und ABC war ein voller Erfolg.

Die Reichweiten von Football bleiben fantastisch. Das-Saisondebüt 2023 von ESPN war rekordverdächtig: Mehr als 22,6 Millionen Zuschauer verfolgten das Spiel zwischen den Buffalo Bills und den New York Jets (ESPN, ABC, ESPN2, ESPN+, ESPN Deportes und NFL+). Die Reichweite übertrifft das Spiel zwischen den Minnesota Vikings und den Green Bay Packers aus dem Jahr 2009, bei dem Brett Favre ins Lambeau Field zurückkehrte, als das meistgesehene ESPN «Monday Night Football»-Spiel (21,8 Millionen Zuschauer).Der Zuschauerrekord wurde mit 25,2 Millionen Zuschauern in der ersten Halbzeit (21:15 Uhr ET) erreicht, als Buffalo gegen Ende des zweiten Viertels mit 10:3 in Führung ging. Das Spiel zwischen den Bills und den Jets liegt 14 Prozent über dem Eröffnungsspiel von «Monday Night Football» 2022 (19,8 Mio., Denver gegen Seattle), das damals als MNF-Spiel in Woche eins einen Rekord aufstellte.Die alternative «Monday Night Football»-Show mit Peyton und Eli Manning auf ESPN2 erreichte 1,52 Millionen Zuschauer und lag damit über der Zuschauerzahl von Woche eins im Jahr 2022. Schon am Dienstag berichtete Quotenmeter, dass ABC die Show «Dancing with the Stars» vom Montag auf den Dienstag verlegen wird, um Platz für Football zu machen.