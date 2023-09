«The Vanishing Triangle» startet kurz vor Halloween

US-Fernsehen

Die Mystery-Thriller-Serie wird schon bald bei Sundance Now zu sehen sein.

Die Sundance-Now-Originalseriestartet mit zwei Episoden am Donnerstag, den 26. Oktober auf Sundance Now und AMC+, weitere Episoden werden wöchentlich auf beiden Plattformen ausgestrahlt. Von den ausführenden Produzenten von «The Fall», «Tehran» und «Your Honor» stammt das sechs Episoden umfassende, düstere Kriminaldrama mit India Mullen («Normal People», «Brassic») und Allen Leech ( «Downton Abbey» ► , «Bohemian Rhapsody»).In «The Vanishing Triangle» veröffentlicht die Enthüllungsjournalistin Lisa Wallace (Mullen) einen Artikel über den Mord an ihrer Mutter, der das Verschwinden von Amy Reynolds auslöst. Zusammen mit Detective David Burkely (Leech) arbeiten die beiden zusammen, um Amy zu finden. Ihre Ermittlungen führen sie durch ganz Irland, wo immer mehr Mädchen verschwinden. Während sie jeder Spur nachgehen, enden einige in Sackgassen, aber die ganze Zeit über spielt der Mörder psychologische Folterspiele mit Lisa und bringt sie in kompromittierende Situationen. Je näher sie dem Mörder kommen, desto mehr erfahren David und Lisa über die seit langem bestehende Korruption im System der Gardaí. Um ihre Spuren zu verwischen, erpressen hochrangige Gardaí-Mitglieder David mit seinen eigenen Geheimnissen. Die Ermittlungsspur führt Lisa schließlich zum Mörder, wo sie sich nach all den Jahren erneut gegenüberstehen. Am Ende muss sie sich ihrem Kindheitstrauma stellen, um die verschwundenen Mädchen zu retten.«The Vanishing Triangle» wurde von Ivan Kavanagh («Son») entwickelt, der auch als ausführender Produzent fungiert und zusammen mit Sally Tatchell («The Bay») und Rachel Anthony («Lucky Man») als Autor fungiert. Regie bei der Serie führen Imogen Murphy («Dead Still») und Laura Way («Maxine»). Ausführende Produzenten sind AnneMarie Naughton («The Canal») und Ana Habajec («Son») für Park Films, Patrick Irwin («The Fall») für 87/Film und Alon Aranya («Teheran») für Paper Plane Productions. Für Eccho Rights fungieren Adam Barth («The Inheritance») und Lucy Roberts als ausführende Produzenten. Allen Leech ist ebenfalls als ausführender Produzent an der Serie beteiligt. Sundance Now hält die exklusiven Vertriebsrechte in den USA und Kanada.