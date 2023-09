TBS holt sich «Modern Family»

US-Fernsehen

Außerdem werden noch mehr Folgen von «The Big Bang Theory» angeboten.

TBS hat sein Comedy-Angebot durch die Lizenzierung der beliebten, preisgekrönten Serieerweitert, die den vielfältigen und komplexen Pritchett-Dunphy-Tucker-Clan bei der Bewältigung des Alltags begleitet. Ab Montag, 25. September, wird «Modern Family» wochentags auf dem Sendeplatz 12:30 bis 15.30 Uhr ausgestrahlt. Um seine Position als Heimat der Comedy weiter zu stärken, wird TBS ab dieser Woche auch längere tägliche Marathons von «The Big Bang Theory» ausstrahlen – eine Serie, die derzeit als die Nummer eins unter den gekauften Serien im Kabelfernsehen im Jahr 2023 rangiert."Unser Publikum ist ständig auf der Suche nach beliebten Comedys wie «Friends», «The Big Bang Theory» und «Modern Family». Jetzt, da wir alle drei dieser Kult-Serien auf TBS haben, können wir ein noch größeres und engagierteres Publikum aufbauen", sagte Julie Taylor, Chief of Content Strategy & Insights, US Networks Group, Warner Bros. Discovery. "Wir haben die besten Inhalte, die ein Publikum von der Tageszeit bis zur Primetime anziehen, und wir erreichen das, indem wir die Affinität unserer Fans für Comedies nutzen und tägliche Ziele schaffen."«Modern Family» wurde von 20th Television in Zusammenarbeit mit Steven Levitan Productions und Picador Productions produziert. Steven Levitan und Christopher Lloyd waren Co-Schöpfer und ausführende Produzenten. Paul Corrigan, Brad Walsh, Danny Zuker, Abraham Higginbotham, Jeffrey Richman, Elaine Ko, Stephen Lloyd, Vali Chandrasekaran, Jack Burditt, Jon Pollack und Jeff Morton fungierten ebenfalls als ausführende Produzenten der letzten Staffel. Die Serie wird von Disney Entertainment vertrieben.