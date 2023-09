RTLZWEI läutet ab Oktober neue «B:REAL»-Ära ein

TV-News

Im Hochsommer testete RTLZWEI 15-mal die Sendung, nun gibt es Nachschub mit 100 Folgen.

RTLZWEI hat sich in der 17-Uhr-Stunde für eine Programmfarbe entschieden, nachdem man auf dem Sendeplatz ab 17:05 Uhr zahlreiche Formate ausprobiert hatte. Im Hochsommer liefen dort 15 Folgen der Reality-Dokuserie, die ähnlich gelagerte Sendungstartet ab dem kommenden Montag, 18. September, und wird zehnmal das Programm füllen. «B:REAL» wiederum kehrt ab dem 2. Oktober ins tägliche Werktag-Programm zurück. RTLZWEI hatte 100 Folgen bestellt ( Quotenmeter berichtete ).RTLZWEI lädt das Publikum in den neuen Folgen erneut dazu ein, die Realitystars aus Berlin und Köln nicht nur auf dem roten Teppich, sondern auch bei ihren Höhen und Tiefen des Lebens zu begleiten. Die Zuschauer müssen sich aber an neue Gesichter gewöhnen. Die Stars der ersten Staffel um Kader Loth und Ehemann Isi, Eric Sindermann und Sanja Alena, Melody Haase und Cosimo Citiolo mit Freundin Nathalie oder Credo und Elli, werden durch „glamouröse Neuzugänge“ ergänzt, wie der Grünwalder Sender verspricht.Zum Hauptcast zählen nun auch Micaela Schäfer, die ihren 40. Geburtstag feiert, und das «Temptation Island»-Paar Fabio De Pasquale und Marlisa, das für Streit innerhalb der «B:REAL»-Gang sorgt. Neue Side-Kicks sind außerdem bekannte Gesichter wie „Flocke“, Sasa, Christin Okpara und Jona Steinig.Die filmpool-entertainment-Produktion brachte es im der Testphase auf recht konstante Werte, was angesichts der Probleme auf diesem Sendeplatz für RTLZWEI ein Erfolg ist. Es schalteten im Schnitt zwar nur 0,13 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was den Marktanteil auf schwache 1,3 Prozent drückte. In der Zielgruppe überzeugte man allerdings mit 0,07 Millionen 14- bis 49-Jährigen und ordentlichen 4,5 Prozent.