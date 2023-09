Hessen-Wahl: hr berichtet bis weit in die Nacht

TV-News

Die Sondersendung zur Landtagswahl beginnt um 17:45 Uhr und nimmt große Teile des Abendprogramms ein.

Am 8. Oktober 2023 findet sowohl in Bayern als auch in Hessen die Landtagswahl statt. Über die Berichterstattung des Bayerischen Rundfunks (BR) hat Quotenmeter bereits an dieser Stelle berichtet, nun hat auch der Hessische Rundfunk (hr) seinen Fahrplan für den Abend ausgegeben. Los geht die Sondersendungähnlich wie im Ersten 15 Minuten vor Schließung der Wahllokale um 17:45 Uhr. Moderatorin Kristin Gesang versorgt die Zuschauer live aus dem Landtag in Wiesbaden mit den ersten Hochrechnungen.Ab 19:30 Uhr folgt zunächst dieund die ARD-Hauptnachrichten der, die an jenem Abend bis 20:25 Uhr dauern werden, was auch denim Ersten um zehn Minuten nach hinten verschiebt. Das hr-Fernsehen verzichtet freilich auf den Krimi und sendet bis 21:50 Uhr erneut «Hessen wählt» mit den Ergebnissen aus ganz Hessen und weiteren Analysen.Um 21:50 Uhr wird es dann zunächst sportlich, dennundstehen bis 22:20 Uhr im Programm. Danach geht es zurück in den Wiesbadener Landtag, wo bis 2:05 erneut «Hessen wählt» auf Sendung geht. Das Publikum wird somit ausführlichst über die Landtagswahl informiert.