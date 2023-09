Primetime-Check

Wie viele Menschen schalteten für «Mario Barth deckt auf!» bei RTL ein? Wie schnitt die neuste Folge von «Das große Backen» in Sat.1 ab?



Das Erste zeigte am Mittwochabend in der Primetime die Komödieund sicherte sich bei einem Publikum von 3,27 Millionen Zuschauern einen guten Marktanteil von 13,4 Prozent. Bei den Jüngeren war der Film weniger beliebt und 0,24 Millionen Fernsehende blieben bei einer mageren Sehbeteiligung von 4,6 Prozent hängen. Im Anschluss folgtemit einem Publikum von 1,74 Millionen Menschen. Die Sehbeteiligung sank hiermit auf maue 8,1 Prozent. Bei den 0,18 Millionen 14- bis 49-Jährigen standen nun lediglich miese 3,7 Prozent auf dem Papier. Im ZDF fuhr man mitstarke 21,7 Prozent Marktanteil bei einem Publikum von 5,27 Millionen Menschen ein. Die Sendung überzeugte 0,60 Millionen jüngere Fernsehende und erzielte bei diesen eine herausragende Sehbeteiligung von 18,8 Prozent. Das Politmagazinwar mit einer Reichweite von 4,11 Millionen Zuschauern sowie hohen 19,6 Prozent Marktanteil weiterhin gefragt. Bei den 0,60 Millionen jüngeren Fernsehenden erreichte das Programm überzeugende 13,0 Prozent.Bei RTL liefvor 1,69 Millionen Fernsehzuschauer. Dies lieferte dem Sender einen soliden Marktanteil von 7,1 Prozent. In der Zielgruppe kam man mit 0,46 Millionen Jüngeren auf passable 9,0 Prozent. Sat.1 hielt mit der Backshow1,45 Millionen Zuschauer vor den Bildschirmen und erreichte starke 6,7 Prozent Marktanteil. Bei den 0,53 Millionen Werberelevanten resultierte daraus eine hervorragende Quote von 11,2 Prozent.ProSieben hatteim Programm und begeisterte 1,07 Millionen Zuschauer. Hier wurden hohe 4,4 Prozent Marktanteil ermittelt. Auch bei den 0,65 Millionen Umworbenen kam das Programm gut an und sorgte für eine starke Sehbeteiligung von 12,2 Prozent. Bei RTLZWEI lief in der Primetime die Dokusoap, die es mit insgesamt 0,68 Millionen Fernsehzuschauern auf gute 2,8 Prozent Marktanteil schaffte. Bei den Werberelevanten schalteten 0,23 Millionen Menschen ein und fuhren eine hohe Quote von 4,5 Prozent ein.Kabel Eins überzeugte in der Primetime mit dem Thriller1,14 Millionen Zuschauer. Hieraus resultierten starke 4,9 Prozent Marktanteil. Ebenfalls gut lief es bei den 0,29 Millionen Jüngeren mit hohen 5,7 Prozent. VOX setzte auf die Dokureihe, wofür 0,65 Millionen Fernsehzuschauer einschalteten. Das Format kam somit auf magere 2,8 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe beliefen sich 0,32 Millionen Fernsehende auf ein solides Ergebnis von 6,3 Prozent.