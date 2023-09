«Exclusiv Weekend» muss sich London beugen

TV-News

Im Oktober gastiert die NFL in London, weswegen das Star-Magazin deutlich früher als üblich gesendet wird.

Da sich RTL Deutschland die Übertragungsrechte der NFL gesichert hat und die American-Football-Spiele immer sonntags im RTL-Hauptprogramm ausstrahlen wird, wechseltezu Saisonbeginn am vergangenen Sonntag den Sendeplatz. Statt um kurz nach 19:00 Uhr ging das Star-Magazin um 17:45 Uhr auf Sendung. Da die NFL im Oktober allerdings dreimal in Englands Hauptstadt London gastiert und die Spiele dementsprechend jeweils um 15:30 Uhr deutscher Zeit angepfiffen werden, kann «Exlcusiv Weekend» nicht auf dem neuen alten Sendeplatz laufen.RTL verzichtet aber nicht auf VIP-Reporterin Frauke Ludowig, sondern bindet sie in den NFL-Kosmos mit ein. Am 1. und 8. Oktober geht «Exclusiv Weekend» als Sondersendungbereits um 13:30 Uhr on air. RTL verspricht zwei Stunden vor Kickoff der NFL International Games „den idealen Warm-Up zur größten Show der Welt“. Das Star-Magazin soll spannende Hintergründe zur bunten Welt der US-Profiliga liefern und zeigt hochkarätige Stars im Football-Fieber. Kurz nach 14:00 Uhr ist jeweils der «RTL Bibelclip» eingeplant.Am 1. Oktober überträgt RTL dann das Spiel der Jacksonville Jaguars gegen die Atlanta Falcons aus dem Wembley Stadion, eine Woche später treten erneut die Jaguars an, diesmal treffen sie im Tottenham Hotspur Stadium auf die Buffalo Bills. Am 15. Oktober wird erneut im Norden Londons gespielt, die Baltimore Ravens duellieren sich gegen die Tennessee Titans. Auch hier dürfte «Exclusiv Weekend» ab 13:30 Uhr die erste Vorberichterstattung bilden.