RTL setzt Themenschwerpunkt zu häuslicher Gewalt

In einem Monat moderiert Mareile Höppner eine Talkrunde und Pia Osterhaus präsentiert eine Dokumentation über das noch immer weitunterschätzte Problem-Thema.

Laut dem Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben ist jede dritte Frau in Deutschland von sexueller und/oder körperlicher Gewalt betroffen. Ein Viertel der Frauen erleben diese Gewalt in ihrer Partnerschaft. Obwohl dieses Problem so viele Menschen betrifft, ist es ein Tabu-Thema. RTL möchte Betroffenen nun Gehör verschaffen und hat für den 12. Oktober einen Schwerpunkt-Abend zum Thema häusliche Gewalt angekündigt.Um 20:15 Uhr präsentiert RTL-Reporterin Pia Osterhausdie Dokumentation, in der sie dokumentiert, was sich in gewalttätigen Beziehungen hinter verschlossener Tür abspielt und begleitet Frauen, die sich aus dieser Situation befreien. Bis zu über einem Jahr ist die Reporterin dabei, wenn Frauen den Mut fassen, ihren gewalttätigen Partner zu verlassen, ihr Leben neu organisieren und mit Anwälten für Gerechtigkeit kämpfen. Vor die Kamera treten insgesamt acht Frauen, die mit Osterhaus über die schlimmsten Phasen ihres Lebens sprechen und ihr anvertrauen, warum es so schwerfällt, sich von dem Menschen zu lösen, der sie seit Jahren quält. Außerdem sind Pia und ihr Kamerateam dabei, als eine der Frauen Mut fasst und ihren Mann mit dessen Taten konfrontiert. In der Reportage werden darüber hinaus auch Hilfsangebote für betroffene Frauen vorgestellt.Ab 22:35 Uhr widmet sich auch Mareile Höppner in einemunter anderem dem Thema häusliche Gewalt. Neben RTL-Reporterin Pia Osterhaus, die über ihre bewegenden Recherchen spricht, wird auch eine der betroffenen Frauen aus der Reportage zu Gast sein, die über die Zeit nach den Dreharbeiten spricht. Außerdem diskutiert die «Extra»-Moderatorin mit ihren Studiogästen die Frage, wie sich Gewalt zwischen Vater und Mutter auf die Kinder und deren späteres Leben auswirkt.