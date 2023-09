Primetime-Check

Wie erfolgreich war das ZDF mit seinen Krimis? Punktete Fußball im Ersten?

Das Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich lockte 10,30 Millionen Menschen ins Erste, 42,6 Prozent bei allen sowie 50,4 Prozent bei den jungen Menschen waren drin. Einzur Flutkatastrophe in Libyen interessierte im Vorfeld 5,34 Millionen, das waren 22,7 Prozent. Das waren 24,0 Prozent Das ZDF holte mit den Krimisund4,80 und 2,80 Millionen, dasinformierte ab 22.45 Uhr noch 1,78 Millionen. Die Marktanteile lagen bei 18,8, 12,5 und 9,8 bei allen sowie 5,4, 4,1 und 4,7 Prozent bei den jungen Menschen.hatte bei Sat.1 1,08 Millionen Zuschauer und 4,4 Prozent, in der Zielgruppe waren 4,7 Prozent dabei. Zwei-Folgen brachten 0,88 und 0,83 Millionen sowie 3,2 und 4,1 Prozent bei den jungen Menschen. RTL wiederholtevor 0,72 Millionen, sodass man auf 6,1 Prozent bei den Werberelevanten kam. ProSieben setzte aufund bekam damit 0,62 Millionen und 5,1 Prozent in der Zielgruppe.Neue-Geschichten brachten 0,51 Millionen Menschen zu RTLZWEI , der Sender fuhr 3,3 Prozent Marktanteil ein. Zwei-Ausgaben erreichten 0,78 und 0,58 Millionen, die Marktanteile bewegten sich bei 5,5 und 4,6 Prozent. Das Kabel Eins-Doppel(0,47 Millionen) und(0,29 Millionen) schnappten sich 3,1 und 4,5 Prozent bei den Umworbenen.