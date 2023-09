«Life in Six Strings» startet Anfang Oktober

US-Fernsehen

Die neue Musik-Show wird von Kylie Olsson moderiert und soll talentierte Strummer des Rocks zeigen.

AXS TV gewährt den Zuschauern in der neuen Musikserieeinen intimen Einblick in einige der talentiertesten Strummer des Rock und ihre einzigartige Beziehung zur Gitarre. Die Premiere der Serie findet am Montag, den 2. Oktober um 20:30 Uhr statt, direkt im Anschluss an die Premiere der originellen Countdown-Serie «SPIN 100 Greatest Rock Stars» um 20:00 Uhr.Die Serie wurde von der preisgekrönten Musikjournalistin, Autorin, Moderatorin und Regisseurin Kylie Olsson ins Leben gerufen, die bereits Interviews mit Vorreitern der Branche wie KISS, The Rolling Stones, Def Leppard und anderen geführt und mit ihnen zusammengearbeitet hat. Sie war außerdem Gastgeberin des virtuellen Events des Download Festivals während Lockdown, produzierte gefeierte Rock-Dokus für die BBC und schrieb die Bücher „The Art Of Metal" und „Rock, A Life Story". Außerdem ist sie Mitglied des Wahlkomitees für die Rock And Roll Hall Of Fame.«Life In Six Strings» wurde ursprünglich während des Lockdowns konzipiert und begann als populäre YouTube-Serie, die Olssons Reise zur Verwirklichung ihres Lebenstraums, das Gitarrespielen zu lernen, festhält. Im Gespräch mit einigen der besten Gitarristen der Rockszene sammelte sie wertvolle Tipps und Tricks, während sie den unglaublichen Einfluss der Gitarre auf deren Leben und Karrieren erforschte. Jetzt setzt die aufstrebende Gitarristin in der Serie auf AXS TV ihre Reise zum Erlernen des Instruments fort und reist quer durch die Vereinigten Staaten, um eine Reihe von Ikonen der Rockmusik in ihren Häusern und an ihren Wirkungsstätten zu treffen - sie tourt durch die Städte ihrer Kindheit, ihre geliebten Läden und vieles mehr.