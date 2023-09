«Dancing with the Stars» erhält neuen Sendeplatz

US-Fernsehen

Die amerikanische Version von «Let’s Dance» muss Sportübertragungen weichen.

Die Programmplaner von ABC krempeln das Fernsehprogramm wieder einmal kräftig um. Zunächst wurde die Tanzshowauf Disney+ verschoben, um das Streaming-Angebot zu pushen. Nachdem man mit dieser Umstellung nicht zufrieden war, holte man die Show zurück ins Fernsehen. 13 Tage vor dem Start nun die nächste Änderung: Die Show rund ums Tanzen wird ab Dienstag, 26. September 2023 um 20.00 Uhr zu sehen sein. Der Auftakt dauert zweieinhalb Stunden, danach spielen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch noch «Celebrity Family Feud». Ab dem 10. Oktober 2023 folgt um 22.00 Uhr «Press Your Lock».Das NFL-Montagsspiel wird parallel auf ABC und ESPN ausgestrahlt. Die Programmmacher werden den beliebten Sport wieder verstärkt ins Fernsehen bringen. Das Eröffnungsspiel beim Konkurrenten NBC erreichte am vergangenen Donnerstag über 30 Millionen Zuschauer. Die Sportübertragung nur auf dem Kabel-Spartensender und auf ESPN+ zu zeigen, scheint zu klein gedacht zu sein.Nach Informationen von „Variety“ gibt es noch keinen Programmplan für Oktober. US-Beobachter gehen aber davon aus, dass ABC weiterhin auf die NFL-Übertragung am Montag setzen wird. Bereits im Vorfeld wurden die Sendungenundauf Donnerstag verschoben. Der «Bachelor» debütiert am 28. September um 20.00 Uhr.