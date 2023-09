Disney und Charter handeln neuen Vertrag aus

US-Fernsehen

Das werbefinanzierte Basis-Angebot von Disney+ wird allen Kabelkunden von Charter kostenlos zur Verfügung gestellt.

Disney und Charter Communications gaben eine transformative, mehrjährige Vertriebsvereinbarung bekannt, die den Wert für die Verbraucher maximiert und das lineare TV-Erlebnis unterstützt, während sich die Branche weiterentwickelt. Als Teil der Vereinbarung wird die Mehrheit der Disney-Netzwerke und -Sender sofort wieder für die Videokunden von Spectrum verfügbar sein.In einer gemeinsamen Erklärung sagten Bog Iger, CEO, The Walt Disney Company, und Chris Winfrey, CEO, Charter Communications: "Unser gemeinsames Ziel war es immer, ein innovatives Modell für die Zukunft aufzubauen. Diese Vereinbarung trägt sowohl dem anhaltenden Wert des linearen Fernsehens als auch der wachsenden Beliebtheit von Streaming-Diensten Rechnung und geht gleichzeitig auf die sich entwickelnden Bedürfnisse unserer Kunden ein. Wir möchten uns auch bei unseren gemeinsamen Kunden für ihre Geduld in der vergangenen Woche bedanken und freuen uns, dass die Spectrum-Zuschauer pünktlich zum «Monday Night Football» wieder Zugang zu den hochwertigen Sport-, Nachrichten- und Unterhaltungsprogrammen von Disney haben."Zu den wichtigsten Punkten der Vereinbarung:- In den kommenden Monaten wird Kunden, die das Spectrum TV Select-Paket erwerben, das werbefinanzierte Disney+-Basic-Angebot im Rahmen einer Großhandelsvereinbarung zur Verfügung gestellt.- ESPN+ wird den Abonnenten von Spectrum TV Select Plus zur Verfügung gestellt.- Das ESPN-Flaggschiff unter den Direktangeboten wird den Abonnenten von Spectrum TV Select zur Verfügung gestellt, sobald es auf den Markt kommt.- Charter wird sich die Flexibilität bewahren, eine Reihe von Videopaketen zu unterschiedlichen Preispunkten anzubieten, die auf den verschiedenen Sehgewohnheiten der Kunden basieren.Charter wird außerdem seine beträchtlichen Vertriebskapazitäten nutzen, um allen seinen Kunden – insbesondere dem großen Stamm der reinen Breitbandkunden – Disneys Direct-to-Consumer-Dienste zum Kauf zu Einzelhandelspreisen anzubieten. Dazu gehören Disney+ , Hulu und ESPN+ sowie The Disney Bundle.