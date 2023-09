Weniger als eine halbe Million Zuschauer: «Love Island» mit schwächstem Start aller Zeiten

Quotennews

In der Zielgruppe kann RTLZWEI dennoch einigermaßen zufrieden sein, das Dating-Format startet deutlich über dem Senderschnitt.

Lange mussten die Zuschauer von RTLZWEI auf das Comeback der Reality-Sendungwarten. Die bislang letzte Staffel lief im März und April 2022 und liegt damit rund eineinhalb Jahre zurück. Der Grünwalder Sender schraubte etwas am Konzept und präsentierte als Premiere der achten Staffel eine Live-Show, die von Sylvie Meis gemeinsam mit Oli P. präsentiert wurde. Zur besten Sendezeit waren aber nur 0,46 Millionen Zuschauer dabei, was unter dem Niveau des Vorjahres anzusiedeln ist, als 0,75 Millionen Zuschauer gemessen wurden. Es entsprach zudem der niedrigsten Reichweite einer Auftaktfolge.Der Marktanteil lag diesmal bei ausbaufähigen 2,0 Prozent, 2022 standen für die ebenfalls um 20:15 Uhr gesendete Auftaktfolge 2,6 Prozent zu Buche. In der Zielgruppe bewegte sich RTLZWEI über dem Senderschnitt. Mit 0,27 Millionen werberelevanten Sehern waren gute 5,1 Prozent drin. Am 21. März 2022 wurden 0,45 Millionen und 6,3 Prozent ausgewiesen. Die Spätsommer-Staffel 2021 legte einen ähnlich mäßigen Start hin. Damals wurden 0,54 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und ebenfalls 5,1 Prozent gemessen.Ab 22:25 Uhr übernahmen Nova, Janna und George das Programm, denn RTLZWEI startete das Reportage-Format. Für die Sendung über verschiedene Sexualpraktiken aus der Welt des BDSM interessierten sich bis 23:30 Uhr noch 0,27 Millionen Zuschauer, darunter 0,09 Millionen 14- bis 49-Jährige. Die Marktanteile sanken auf 1,8 respektive 2,7 Prozent. Weiterhin viel nackte Haut gab es auch beizu sehen. Eine Doppelfolge bestehend aus zwei alten Episoden kam auf 0,21 und 0,20 Millionen Zuschauer sowie Zielgruppen-Marktanteile von 1,1 und 2,6 Prozent.