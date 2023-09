Disney will mit «Toy Story» bei NFL punkten

US-Fernsehen

Das London-Game der NFL, das im Oktober gespielt wird, soll speziell für Kinder aufgezogen werden.

ESPN, The Walt Disney Company und die National Football League haben gemeinsam eine einzigartige NFL-Spielpräsentation entwickelt – „Toy Story Funday Football“ – bei der das Spiel zwischen den Atlanta Falcons und den Jacksonville Jaguars in Echtzeit im kultigen «Toy Story»-Universum von Pixar zu sehen sein wird. Fans aller Altersgruppen werden am Sonntagmorgen, 1. Oktober, um 9:30 Uhr ET, auf Disney+ , ESPN+ und mobil mit NFL+ in ein voll animiertes Angebot eintauchen, wenn die Action im Wembley-Stadion in London, einem der besten Sportstadien der Welt und Gastgeber des Spiels der NFL International Series, gleichzeitig in Andys Zimmer, einem der bekanntesten Schauplätze des Films, nachgestellt wird. Diese Präsentation ist das jüngste Beispiel für die Innovationsstrategie von ESPN, die auf alternative Übertragungen von besonderen Ereignissen setzt.ESPN und Disneys «Toy Story»-Zweitausstrahlung ergänzt die primäre Spielpräsentation der Begegnung zwischen den Falcons und den Jaguars in Woche vier, die auf ESPN+, den lokalen Sendern in den Märkten der teilnehmenden Teams und über NFL+ auf dem Handy verfügbar ist. Chris Fowler, Dan Orlovsky, Louis Riddick und Laura Rutledge werden im Wembley-Stadion bei der Übertragung des Spiels dabei sein.In Andys Zimmer wird das Spielfeld aus dem Wembley-Stadion nachgebildet, wo jeder Falcon- und Jaguar-Spieler auf einem traditionell aussehenden Feld animiert dargestellt wird, passend zum «Toy Story»-Setting. Die Fans werden jeden Lauf, jeden Pass, jeden Punkt und jede Football-Aktion mit Hilfe modernster Tracking-Technologie verfolgen können, die durch die „Next Gen Stats“-Spieler-Tracking-Daten der NFL und Beyond Sports ermöglicht wird.Neben dem Spielgeschehen werden auch alle anderen Aspekte des Spiels – Ansager, Grafiken, Anzeigetafel, Strafanzeigen, Jubelrufe und vieles mehr – das «Toy Story»-Thema in ihrer Verpackung und Lieferung aufgreifen, die alle in Andys Zimmer stattfinden. Woody, Buzz Lightyear und viele der Charaktere aus der gefeierten Zeichentrickserie werden überall zu sehen sein, von der Seitenlinie aus und in anderen nicht spielerischen Elementen. Diese erste NFL-Präsentation ihrer Art wird von ESPN, ESPNs Edge Innovation Center, Disney, NFL, Pixar, Next Gen Stats, Beyond Sports und Silver Spoon ermöglicht.