CBS holt sich «Comics Unleashed»

US-Fernsehen

Die Comic-Talkshow soll einige Wochen das Programm bereichern.

Die Comedy-Talkshowwird ab Montag, 18. September für eine begrenzte Zeit in das CBS-Herbstprogramm aufgenommen, wo sie jede Nacht ausgestrahlt wird (zwei Episoden pro Nacht).Die Comedy-Talkshow im Stil eines runden Tisches mit einer wechselnden Gruppe von Comedians, wird von Byron Allen moderiert und zeigt Comedians wie: Sebastian Maniscalco, Tiffany Haddish, Gabriel Iglesias, Cedric the Entertainer, Howie Mandel, Leslie Jones, Wayne Brady, Roy Wood, Jr, Whitney Cummings, JB Smoove, Billy Gardell, Margaret Cho, Brad Garrett, Sheryl Underwood, Adam Carolla, Gina Yashere, Dane Cook, Sinbad, George Wallace, Caroline Rhea, Tommy Davidson, David Alan Grier, Kevin Hart, Chelsea Handler, Katt Williams, Dennis Miller, Jamie Kennedy, Iliza Shlesinger, Jon Lovitz, Bill Bellamy, Mike Epps, Monique, Tom Papa, Gary Owen, Natasha Leggero, Deon Cole, Lisa Ann Walter, Marc Maron, Anthony Anderson, Russell Peters und viele weitere Top-Comedians von heute."«Comic Unleashed» ist für mich eine echte Leidenschaft, einfach weil man in dieser Welt nie genug lachen kann", so Byron Allen, Gründer/Chairman/CEO der Allen Media Group. "Ich habe diese Show ins Leben gerufen, damit die besten Comedians zusammenkommen und für pausenloses Gelächter sorgen können." Die Sendung ersetzt die «Late Late Show», die mit James Cordon zu sehen war.Die Talkshow wurde seit seiner Premiere im September 2006 18 aufeinanderfolgende Staffeln lang in Erstausstrahlung ausgestrahlt und ist außerdem auf CBS-eigenen Sendern in 14 Märkten zu sehen. «Comics Unleashed» wird von der Allen Media Group produziert. Byron Allen, Carolyn Folks und Jennifer Lucas sind ausführende Produzenten.