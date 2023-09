Allen Media startet neue Gerichtshows

US-Fernsehen

Das Produktionsunternehmen stellt neun der zwölf täglichen Gerichtsserien her.

Die Allen Media Group produziert und vertreibt derzeit neun tägliche Gerichtsserien in Erstausstrahlung und ist damit der größte Produzent/Vertreiber von Gerichtssendungen im Fernsehen weltweit. Die drei neuen Gerichtsshows sind tägliche einstündige Serien, die landesweit auf Fernsehsendern, Kabel und digitalen Vertriebsplattformen ausgestrahlt werden. In den letzten 13 Jahren hat AMG neun Gerichtsserien auf den Markt gebracht und ist damit der größte Produzent von Fernsehgerichtsprogrammen in der Welt.Diese Gerichtsserien werden derzeit in mehr als 90 Prozent der US-Fernsehmärkte ausgestrahlt und sind weltweit auf Netzwerk- und digitalen Plattformen zu sehen. Am Montag startetenmit Judge Mathis,mit Judge Milian undmit Judge Eboni K. Williams."Wir von der Allen Media Group sind stolz darauf, diese drei neuen Gerichtsserien auf den Markt zu bringen", sagte Byron Allen, Gründer/Chairman/CEO der Allen Media Group. "Richter Greg Mathis, Richterin Marilyn Milian und Richterin Eboni K. Williams sind allesamt hervorragende, charismatische und ikonische Fernsehmoderatoren. Wir sind sehr zuversichtlich, dass diese 3 brandneuen Gerichtsserien – zusätzlich zu unseren derzeitigen 6 Gerichtsserien – in den kommenden Jahren sehr erfolgreich sein werden. Unsere 3 neuen Richter verstärken die stärkste All-Star-Riege an Gerichtstalenten der Welt." Zusätzlich zu den Fernsehsyndikaten werden alle neun AMG-Gerichtsserien auf dem AMG-Fernsehnetzwerk Justicecentral.TV ausgestrahlt, das in über 53 Millionen US-Haushalten verfügbar ist.