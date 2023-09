Ab Oktober: VOX zeigt neue «Guidos Deko Queen»-Folgen

TV-News

In der ersten Woche müssen die Kandidatinnen ihre Zimmer im Stile eine Epoche einrichten.

Abgesehen von einem Promi-Spezial Anfang Juli hat VOX seit Ende Februar keine neuen Folgen des von Guido Maria Kretschmer präsentierten Daytime-Formatsmehr gesendet. Das wird sich ab Montag, den 9. Oktober, um 16:00 Uhr jedoch ändern, wie der Kölner Sender nun bestätigte. Dann starten neue Folgen der Dekorationssendung, in der die Kandidatinnen das Motto „Mit Lichtgeschwindigkeit durch die Jahrzehnte – Erhelle dein Zimmer im Design einer Stil-Epoche“ bestmöglich umsetzen müssen.Mit dabei sind die Hobby-Inneneinrichter Angelika aus Schwabmünden, Greta-Sophie aus Bochum, Elisabeth aus Berlin, Nicole aus Neunkirchen und Maria aus Karlsruhe. Die fünf Deko-Spezialistinnen treten mit einem Startkapital von 2.500 Euro gegeneinander an und werkeln, schrauben, streichen und dekorieren im direkten Wettbewerb und wollen unter Zeitdruck zeigen, wer das beste Deko-Händchen hat und am Ende der Woche schließlich beim großen Finale in Hamburg zu „Guidos Deko Queen“ gekürt wird. Unterstützt werden sie dabei jeweils von einem Profi-Handwerker.Das Format debütierte im Frühjahr 2021 zunächst im Samstagsnachmittagsprogramm, wurde in jenem Herbst dann zur werktäglichen Sendung umgebaut und an die Seite von Kretschmers anderem Daytime-Dauerbrenner «Shopping Queen» gestellt. Auf dem Quotenmarkt überzeugte das Format von RTL Studios vor allem in diesem Jahr mit Zielgruppen-Werten von ausschließlich oberhalb des Senderschnitts. In der Spitze kletterte «Guidos Deko Queen» sogar auf atemberaubende 11,3 Prozent.