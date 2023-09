10,30 Millionen sehen 2:1-Sieg der Deutschen

Quotennews

Der Unterhaltungssender ProSieben Maxx strahlte am Vorabend die U21-Partie gegen den Kosovo aus. Diese hatte nur enttäuschende Werte.

Am Samstag schalteten bis zu 6,36 Millionen Menschen das „Abschiedsspiel“ des Bundestrainers Hansi Flick ein. Deutschland wurde von den Japanern mit einem 4:1 gedemütigt. Unter Interimstrainer Rudi Völler sollte das deutsche Team wieder in die Spur kommen, mit einem 2:1 gegen Frankreich ging der Plan auf.Die Vor-, Zwischen und Nach-Berichte mit Alexander Bommes und Experte Bastian Schweinsteiger sahen ab 20.25 Uhr 6,44 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, der Gesamtmarktanteil wurde auf 31,1 Prozent beziffert. Bei den jungen Menschen wurden 1,70 Millionen Menschen ausgewiesen, dies führte zu einem Wert von 35,9 Prozent. Das Spiel selbst erreichte im Ersten 10,30 Millionen Zuschauer und verbuchte 42,6 Prozent. 3,01 Millionen 14- bis 49-Jährige waren dabei, sodass man auf 50,4 Prozent Marktanteil kam. Die Mini-mit Ingo Zamperoni sahen 9,74 Millionen Zuschauer, der Marktanteil wurde auf 39,8 Prozent bewertet. In der Zielgruppe fuhr man 2,79 Millionen ein, das bedeutete 45,6 Prozent. Die Highlights der zahlreichen anderen Spiele sahen noch 4,21 Millionen Zuschauer, das entsprach 33,2 Prozent. Eine Million junge Menschen sorgten für 34,2 Prozent.Die Nachwuchsspieler der U21-Mannschaft spielte im Fail-Vokrri-Stadion in Pristina gegen Kosovo (3:0). ProSieben Maxx erreichte mit der Partie ab 18.30 Uhr immerhin 0,23 sowie 0,30 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 1,3 sowie 1,2 Prozent. Bei den jungen Menschen wurden 0,04 und 0,08 Millionen Zusehende gezählt, der Marktanteil wurde auf 1,3 respektive 1,6 Prozent beziffert.