«The Taste» startet zunächst bei Joyn

TV-News

Wann Sat.1 die zwölfte Staffel senden wird, steht noch nicht fest. Es deutet aber vieles auf Ende Oktober hin.

Die ProSiebenSat.1 Media SE arbeitet weiter daran den hauseigenen Streamingdienst Joyn prominenter zu platzieren und hat mitdas nächste Format angekündigt, das vor der linearen TV-Ausstrahlung exklusiv bei Joyn debütieren wird. Die zwölfte Staffel startet am Mittwoch, 18. Oktober, vorab. Sat.1 hat bislang noch kein konkretes Sendedatum bekannt gegeben, bislang war die Rede von Herbst 2023. Es ist davon auszugehen, dass «The Taste» eine Woche nach der Joyn-Veröffentlichung gesendet wird.Im Oktober kehrt auch wieder Kabel-Eins-Gesicht Frank Rosin zur Sendung zurück, nachdem er in der Frühjahrstaffel von Nelson Müller ersetzt wurde. Neben Rosin sind auch die gewohnten Starköche Alexander Herrmann, Alexander Kumptner und Seriensieger Tim Raue zu sehen. Raue gewann die vergangenen drei Staffeln als Coach.Die siebenteilige elfte Staffel, die erstmals in der «The Taste»-Geschichte im Frühjahr über den Äther geschickt wurde, hatte mit einem argen Zuschauerrückgang zu kämpfen. Dennoch waren 0,97 Millionen Zuschauer und 4,6 Prozent ein Erfolg für Sat.1 . Bei den Werberelevanten lag man mit 0,41 Millionen und 8,7 Prozent deutlich über dem Senderschnitt.