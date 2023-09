«Bad Influencer»: SWR knöpft sich die Welt von Social-Media-Stars vor

TV-News

Der SWR arbeitet derzeit an einer neuen Satire-Serie, die auf der gleichnamigen niederländischen Reihe basiert.

Um eine Serie für die ARD-Mediathek umzusetzen, hat der SWR die Produktionsfirma IT Media Medienproduktion zusammen mit Tellux next damit beauftragt, die niederländische Seriezu adaptieren. Die ARD-Anstalt verspricht „einen satirischen Ausflug in die Welt der Influencer“, wo „super authentisch“ zu sein sofort zum Marketingasset wird und selten eindeutig ist, wer das Spiel um Glamour und Fame, Klickzahlen und Aufmerksamkeitsstrategien gerade steuert.Die Drehbücher schrieben Anika Soisson und Lilli Tautfest, die gemeinsam mit Melanie Waelde auch für die Regie verantwortlich ist. Das Regisseurinnen-Duo gibt damit ihr Debüt. Die Hauptrollen spielen Lia von Blarer, Salome Kießling, Lukas Sperber und Nils Hohenhövel. In weiteren Rollen spielen unter anderem Julika Jenkins, Malene Becker, Zsá Zsá Inci Bürkle, Estefania Mputu, Sarah Mangione, Lotta Schwerk, Tom Beck, Monika Anna Wojtyllo, Odine Johne, Michael Epp, Til Schindler, Dinas Dean, Lea van Acken, Lukas Leonhardt, Arnd Klawitter und Zero Pilnik, Lale Andrä, Nevena Schöneberg, Barbara Dussler. Als Produzenten fungieren Alexander Ferwer und Philipp Schall. Producerin ist Tina Lenz. Die Dreharbeiten in Berlin dauern noch bis Ende September an, die Ausstrahlung soll im kommenden Jahr erfolgen.Und darum geht es in «Bad Influencer»: Eigentlich wollte Donna nur ein nettes kleines, privates Sexdate haben. Dass sie mit Pascal einen Pick-Up-Artist erwischt hat und zum Teil der Dating-Challenge des Influencers geworden ist, merkt sie erst, als sein Triumph-Video schon gestreamt ist. Das kann Donna so nicht stehen lassen. Vor laufender Kamera tritt sie Pascal in die Weichteile. Donna geht als halbnackte Hardcore-Feministin viral. Plötzlich im Licht der Öffentlichkeit, eröffnet sie kurzerhand ihren eigenen Influencerinnen-Channel, um die Deutungshoheit über ihr Bild und damit über sich selbst zurückzugewinnen. Sie ruft das Zeitalter des Feminismus aus und fordert Pascal heraus: In nur einem Monat wird sie mehr Follower haben als er. Doch in einer durchkommerzialisierten Welt, in der es um schlagkräftige Strategien für Aufmerksamkeit, Klickzahlen und Werbeverträge geht, droht die unerfahrene Donna sich selbst nur noch mehr zu verlieren und dabei auch noch ihre Freunde einzubüßen.