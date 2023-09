Quotencheck

RTL strich zum Ende die Best-of-Sendung aus dem Programm. «Big Bounce» erlebte ein sehr durchwachsenes Comeback.

Im vergangenen Sommer machte bei RTL die Nachricht die Runde, dass der Kölner Sender die einstige Erfolgsshownach mehreren Jahren Pause ins Programm zurückholen werde. Letztmals war die Trampolinshow im Frühjahr 2019 zu sehen, damals schalteten im Schnitt mehr als zwei Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile wurden annehmbare 7,1 Prozent bei allen und gute 13,4 Prozent beziffert. An diese Werte sollte das Format im Sommer 2023 anknüpfen, wobei der inzwischen zu ProSieben abgewanderte Matthias Opdenhövel von Daniel Hartwich ersetzt wurde.Die erste Folge mit der neuen Kombination aus Hartwich und Wolff-Christoph Fuss flimmerte am 22. Juli über die Bildschirme. Es schalteten 1,06 Millionen Zuschauer ein, sodass ein Marktanteil von 5,3 Prozent heraussprang. In der Zielgruppe lief es für heutige Verhältnisse ordentlich, 0,38 Millionen 14- bis 49-Jährige sorgten für 10,7 Prozent. In Woche zwei stiegen die Werte massiv an. Die Reichweite erhöhte sich auf 1,39 Millionen, der Marktanteil kletterte auf 6,3 Prozent. Zum werberelevanten Publikum zählten 0,58 Millionen Zuschauer, es wurden tolle 14,8 Prozent gemessen.Damit war der Höhepunkt aber erreicht, fortan ging es für «Big Bounce» stetig bergab. Am 5. August schalteten nur noch 1,13 Millionen Menschen ein, darunter 0,42 Millionen Umworbene. Die Marktanteile bewegten sich bei schwachen 5,0 respektive soliden 10,1. Sieben Tage später ging die Talfahrt weiter und mit 1,00 Millionen Sehern waren nur 4,5 Prozent möglich. In der Zielgruppe krachte das Ergebnis auf 0,28 Millionen 14- bis 49-Jährige und miese 6,5 Prozent.Am 19. August rutschte die Sehbeteiligung auf weniger als eine Million Zuschauer. RTL musste sich mit 0,76 Millionen und 3,7 Prozent zufriedengeben. In der Zielgruppe reichte es für 0,26 Millionen Jüngere und 7,0 Prozent Marktanteil. Das Finale der dritten Staffel verbesserte die Werte auf dem Gesamtmarkt auf 0,89 Millionen und weiterhin miserable 4,0 Prozent. In der Zielgruppe setzte es mit 0,25 Millionen und 5,7 Prozent einen weiteren Dämpfer, sodass RTL auf die Ausstrahlung einer abschließenden Best-of-Folge verzichtete.Unter dem Strich verlief das Comeback von «Big Bounce – Die Trampolinshow» sehr durchwachs. Nach einem ordentlich bis guten Beginn setzte das Format zu einer Talfahrt an. Die durchschnittliche Reichweite belief sich auf 1,04 Millionen, womit ein schwacher Marktanteil von 4,8 Prozent erzielt wurde. In der Zielgruppe täuschen 0,36 Millionen 14- bis 49-Jährige und 9,1 Prozent über das wahrlich schlechte Ende der Staffel hinweg.