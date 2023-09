«NFL LIVE» startet bei RTL

Quotennews

Das erste Spiel der Season 2023/24 flimmert ja bereits in der Nacht zum Freitag über den RTL-Äther. Nun ging es auch Sonntagabend los.

Über mehrere Jahre hinweg zeigte die ProSieben-Sat.1-Gruppe die National Football League im linearen Fernsehen. Zunächst vereinzelten Highlight-Partien aus den Playoffs, ab der Season 2016/17 dann bei ProSieben Maxx die komplette Regular Season. Der Blick soll hier nicht zu arg in die Vergangenheit gehen, denn die «NFL» ist weitergezogen, zu RTL . Den Start legte man bereits mitin der Nacht von Donnerstag auf Freitag hin. Das Eröffnungsspiel der neuen Spielzeit, «Detroit Lions at Kansas City Chiefs», wollten in der Spitze gute 0,20 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei 9,7 Prozent (4. Viertel/04:45 Uhr). Die klassische Zielgruppe startete mit 0,12 Millionen und überzeugenden 23,2 Prozent in die Runde (4. Viertel/04:45 Uhr).Gestern starteten dann Frank Buschmann, der die «NFL» schon bei Sat.1 kommentierte, mit Sebastian Vollmer in die erste Partie an einem Sonntag. Es hieß es ab 19 Uhr «Cincinatti Bengals at Cleveland Browns». So folgten zunächst 0,75 und 0,43 Millionen Zuschauer, sodass sich Marktanteile von 4,4 und 12,9 Prozent ergeben sollten. In der Spitze schaffte es die Partie auf 0,88 und 0,56 Millionen Fernsehende und somit auf 3,9 und 11,8 Prozent (2. Viertel).In Spiel zwei ab 22:25 Uhr saßen dann ebenfalls bekannte Gesichter am NFL-Moderatoren-Pult. Florian "Schmiso" Schmidt-Sommerfeld, ebenfalls schon seit 2015 im Team von «ran NFL», moderierte und kommentierte mit Patrick "Coach" Esume das Spiel «Miami Dolphins at Los Angeles Chargers». Bis in die Nacht hinein folgten in der Spitze 0,76 Millionen Zuschauer und damit 4,3 Prozent des TV-Marktes. Die Zielgruppe schaffte es auch bis zu 0,46 Millionen Werberelevante und damit 12,1 Prozent am Markt (1. Viertel).