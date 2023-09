Erfolgreiches Comeback für das «Quiz Taxi»

Wochenquotencheck

Die Fahrgäste werden auf einmal mit einem Quiz überrascht und haben so die Chance, ein ordentliches Taschengeld mit nach Hause zu nehmen.



Schon seit den letzten Jahren rollt eine Retro-Welle mit Comebacks alter Formate durch das deutsche Fernsehen. Ziemlich spät sprang nun Kabel Eins mit demebenfalls auf diesen Zug auf. Auch wenn das Format zwischen 2006 und 2008 eigentlich nur relativ kurz auf Sendung war, stieß die Nachricht der Neuauflage direkt auf positive Resonanz. Das Taxi fährt auch 15 Jahre später wieder Thomas Hackenberg und auch das Konzept hat sich kaum verändert: Ahnungslose Fahrgäste steigen ein und müssen dann während der Fahrt mehrere offene Fragen aus verschiedenen Wissensgebieten beantworten, um ein Taschengeld zu gewinnen. Im Gegensatz zu anderen Sendern wurde hier zudem nicht versucht, das Format zu einer deutlich längeren Primetime-Show umzuwandeln. Stattdessen blieb man beim kurzweiligen halbstündigen Konzept, was sich bislang auch auszahlte.Am Montag hatten für die erste Folge 0,37 Millionen Fernsehende eingeschalten, um zu verfolgen, wie sich die ersten Überraschungs-Quizteilnehmenden schlugen. Dies hatte zu einem annehmbaren Marktanteil von 2,3 Prozent geführt. Die Zielgruppe war am ersten Tag mit 0,13 Millionen Jüngeren vertreten. Hier stieg man direkt mit einer hohen Quote von 4,9 Prozent ein.Nur einen Tag später war man beim bisherigen Bestwert angelangt, als die Reichweite mit 0,51 Millionen Menschen plötzlich einen deutlichen Sprung nach oben hinlegte. Dies wurde außerdem mit einem überdurchschnittlichen Marktanteil von 3,2 Prozent belohnt. Ein ähnliches Bild bot sich bei den 0,20 Millionen Umworbenen, wo sich der Sender über eine herausragende Quote von 7,4 Prozent freuen durfte. Der Mittwoch stellte mit 0,34 Millionen Interessenten einen leichten Abwärtstrend dar. Hier fiel man zurück auf mäßige 2,2 Prozent Marktanteil. Bei den 0,10 Millionen Werberelevanten ging es ebenfalls abwärts auf solide 3,8 Prozent.Am darauffolgenden Tag retteten sich die 0,42 Millionen Neugierigen wieder auf passable 2,8 Prozent Marktanteil. Bei den 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen stand nun wieder ein überzeugendes Resultat von 5,0 Prozent auf dem Papier. Der Tiefstwert war jedoch am Freitag erreicht, als die 0,28 Millionen Fernsehenden bei nur mageren 2,0 Prozent landeten. Bei den lediglich 0,04 Millionen Jüngeren hatte sich der Marktanteil mit niedrigen 2,1 Prozent mehr als halbiert.Alles in allem war die erste Woche für die Neuauflage durchaus gelungen. Vor allem in der jüngeren Gruppe wurde das Comeback freudig angenommen und man bewegte sich auch meist mit deutlichem Abstand über dem Senderschnitt, wenn man den deutlichen Rückfall am Freitag außer Acht lässt. Hier bliebt zu hoffen, dass dies lediglich ein einmaliger Ausrutscher war. Leichte Schwankungen zeigten sich noch auf dem Gesamtmarkt, doch auch hier ist durchaus noch das Potenzial dafür da, dass sich das Format auf einem zufriedenstellenden Niveau einpendeln wird.