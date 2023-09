Weiter schwach: Anime-Sonntag bei RTLZWEI geht unter

Quotennews

Mit «Mila Superstar», «Dragon Ball» und «Sailor Moon» holt RTLZWEI seit einiger Zeit absolute Anime-Klassiker zurück ins Programm. Nur will das kaum jemand sehen.

Von einigermaßen ungut wandelt sich der Anime-Sonntag langsam aber sicher in Richtung absolut schrecklich. Die Rückkehr der Kult-Animesundklangen im ersten Moment spannend, doch ist offensichtlich von einstiger Euphorie nicht mehr viel vorhanden. Als man in Grünwald im März mit «Mia Superstar» startete, sollten gute 0,24 Millionen Zuschauer einschalten, wenn auch so nur 1,7 Prozent am Markt möglich waren. Die Zielgruppe gefiel mit 5,5 Prozent und 0,19 Millionen da schon besser. Das bittere Bild: Gestern holte die beste der vier gezeigten Folgen nur 0,07 Millionen Zuschauer ab. Die Zielgruppe rutschte auf 0,03 Millionen ab, am Markt standen so 1,8 Prozent zu Buche. Insgesamt sollten sich 0,9 Prozent zeigen.Doch es ging weiter und weiter bergab.übernahm um 13 Uhr vor 0,06 Millionen Zuschauern und damit 0,7 Prozent. Immerhin wurde es hier im Verlauf des Nachmittags etwas besser, ab 14 Uhr standen immerhin 0,12 Millionen und 1,0 Prozent auf dem Zettel. Die Zielgruppe holte zu diesem Zeitpunkt 0,06 Millionen Werberelevante ab, das entsprach 3,2 Prozent.Endgültig im Bereich der kaum messbaren Quoten angekommen, war dann. Drei der fünf gezeigten Episoden liefen vor schlimmen 0,02 Millionen Zuschauern, womit sich ein Marktanteil von 0,1 Prozent einstellte. Sämtliche fünf Folgen liefen in der Zielgruppe vor 0,02 Millionen Umworbenen, somit ergaben sich Marktanteile von 0,6, 0,5, 0,4 und 0,7 Prozent. Sobald der Anime-Sonntag beendet war, lief es besser. Ab 17:15 Uhr holteschlagartig ordentliche 0,28 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ab, der Marktanteil explodierte regelrecht auf 2,3 Prozent.