«Unter anderem Umständen» verpasst 7-Millionen-Marke deutlich

Quotennews

Insgesamt sahen 5,42 Millionen den 21. Film der Krimi-Reihe mit Natalia Wörner.

Am Montagabend war Natalia Wörner zum 21. Mal als Kriminalhauptkommissarin Jana Winter zu sehen, denn das ZDF sendete zum zweiten Mal in diesem Jahr die Krimi-Reihe. Den Film „Mutter und Söhne“ sahen ab 20:15 Uhr 5,42 Millionen Zuschauer, was zwar der größten Reichweite des Montags entsprach. Dennoch verpasste man die magische Sieben-Millionen-Marke, die man mit den vergangenen drei Filmen stets durchbrochen hatte. Der Marktanteil lag mit 22,2 Prozent dennoch auf einem tollen Niveau. Auch beim jungen Publikum war der Mainzer Sender erfolgreich und verzeichnete 0,43 Millionen 14- bis 49-Jährige und ordentliche 7,7 Prozent.Zum Vergleich: Die bislang letzte Erstausstrahlung erfolgte im März dieses Jahres. „Dämonen“ sorgte damals für 7,10 Millionen Zuschauer und grandiose 25,4 Prozent Marktanteil bei allen sowie 9,0 Prozent bei den Jüngeren. „Mutterseelenallein“ aus dem Februar 2022 und „Für immer und ewig“ aus dem März 2021 kamen sogar auf 7,54 und 7,51 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile wurden damals auf 24,8 sowie 22,3 Prozent beziffert. Insofern brachte es „Mutter und Söhne“ auf das gewohnt starke Niveau.Im weiteren Verlauf des Abends griff das ZDF auf den Thrillervon Fede Alvarez zurück und sendete den knapp zweistündigen Film unter dem Titel «Verschwörung» ► . Nach demsank die Sehbeteiligung von 3,61 auf 1,77 Millionen. Der Marktanteil fiel von 16,4 auf 12,9 Prozent. Nur noch 0,15 Millionen junge Fernsehzuschauer folgten dem Film bis Mitternacht, die AGF wies einen Marktanteil von schwachen 5,1 Prozent aus. Die Nachrichten-Sendung verbuchte im Vorfeld mit 0,42 Millionen noch gute 8,2 Prozent.