«Tatort» holt den Tagessieg

Quotennews

Standesgemäß sichert sich der neue «Tatort: Erbarmen. Zu spät.» die Reichweiten-Krone am Sonntag.

Ein neuer Sonntag und damit auch ein neuer. Unter dem Titelsicherte sich der Krimi starke 6,21 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, mit dieser Reichweite sollte das Erste stolze 24,8 Prozent der Primetime blockieren. Der Streifen aus der Feder von Bastian Günther (Regie & Drehbuch) beschäftigte sich mit der Suche nach einer Leiche am Waldesrand. Wolfram Koch als Paul Brix und Margarita Broich als Anna Janneke sichern sich zudem 1,10 Millionen 14- bis 49-Jährige, so waren überzeugende 19,5 Prozent am Markt drin.Mit den Zahlen im Gesamten setzt sich der «Tatort» auf Platz eins des Reichweiten-Rankings, bei den jungen Zuschauern hatte man gegenüber derdas Nachsehen. Das Finale desschaffte es ab 14:40 Uhr auf gute 1,39 Millionen Jüngere, so waren grandiose 44,0 Prozent am Markt drin. Insgesamt kam der ersten «WM»-Sieg der DBB-Truppe um Dennis Schröder auf 4,63 Millionen Zuschauer und damit auf 35,0 Prozent. Das Spiel war damit das drittstärkste Format des gesamten Sendetages.Aus dem privaten Sektor solltemit 2,31 Millionen Gesamtzuschauern die beste Leistung präsentieren, hier waren ab 18:45 Uhr 2,31 Millionen Fernsehende drin (16,1 Prozent). In der Zielgruppe wardominierend. Mit 0,61 Millionen Umworbenen schaffte es der Streifen auf überzeugende 11,5 Prozent Marktanteil.