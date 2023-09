«Love Sucks»: ZDFneo interpretiert Romeo & Julia als Vampir-Serie

TV-News

Der Spartensender ZDFneo interpretiert die Geschichte von Shakespeares Romeo und Julia auf durchaus ungewöhnlich Art neu. In Frankfurt am Main und Köln entsteht seit Anfang September die achtteilige Vampir-Serie, die im Ring einer Kirmesboxbude ihren Grundstein hat. Dort begegnen sich Ben und Preisboxerin Zelda, die ihren Kontrahenten mit einem schnellen Haken auf die Bretter schickt – doch dann wird ihnen klar, dass sie auf ganz besondere Art verbunden sind: durch die wahre, absolute Liebe.Darüber hinaus verbindet die beiden ein düsteres Geheimnis, das ihre Familien zu erbitterten Feinden macht. Allen Widerständen zum Trotz, entscheiden sich Ben und Zelda, für ihre Liebe zu kämpfen. In den Hauptrollen spielen Damian Hardung und Havana Joy Josephine Braun. Außerdem stehen Rick Okon, Anne Ratte-Polle, Stipe Erceg, Dennis Scheuermann, Margarita Breitkreiz, Dana Herfurth, Lisa-Marie Koroll, Lotte Engels, Edita Malovcic, Eveline Hall, Paula Kroh, Charleen Weiss, Arne-Carlos Böttcher vor der Kamera. Neben Creator und Headautor Marc O. Seng sind Julia Penner und Thorsten Wettcke für die Drehbücher verantwortlich. Regie führen Andreas Prochaska und Lea Becker.„Wir waren sofort angetan von der Idee, eine Vampir-Serie auf einem Rummel an der Stadtgrenze anzusiedeln, auf dem die Zeit still zu stehen scheint. Und das inmitten der heutigen deutschen Banken-Metropole Frankfurt, zwischen Hochhäusern und alten Villen. Wir freuen uns, für Marc O. Sengs Bücher in der Regie Andreas Prochaska und Lea Becker gewonnen zu haben“, erklärt Frank Zervos, ZDF-Hauptredaktionsleiter Fernsehfilm/Serie I.ZDFneo-Senderchefin Jasmin Maeda sagt über die Serie: „«Love Sucks» überrascht, reißt mit und ist mystisch-verführerisch erzählt – eine High-End-Serie, die sowohl inhaltlich als auch durch ihren jungen sowie renommierten Cast auffällt. Wir freuen uns auf das außergewöhnliche Highlight in unserem Portfolio!“Produziert wird «Love Sucks» von Studio Zentral in Koproduktion mit U5 Filmproduktion. Als Produzenten fungiert Lasse Scharpen, Producer sind Hannes Höhn und Artemis Kobra.