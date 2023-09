«Pictionary» kehrt am 11. September zurück

US-Fernsehen

Die Mattel-Spielshow wird wieder auf den FOX-Sendern ausgestrahlt.

Die Mattel-Television-Sendung, moderiert von Jerry O'Connell, kehrt für seine mit Spannung erwartete zweite Staffel am 11. September 2023 zurück. Die landesweit ausgestrahlte Spielshow basiert auf dem beliebten Spiel mit schnellen Sketchen und witzigen Vermutungen von Mattel, dem weltweit führenden Spielzeughersteller und Eigentümer eines der umfangreichsten Kataloge für Kinder- und Familienunterhaltung weltweit.Die Fernsehversion von «Pictionary» folgt denselben Regeln wie das Spiel zu Hause. In der Show leiten prominente Kapitäne zwei Teams mit je drei Spielern, die Hinweise für ihre Teamkollegen ziehen, um die Gewinnerwörter oder -sätze zu erraten. Ein Spieler aus jedem Team zeichnet abwechselnd Bilder, die ein Wort aus einer bestimmten Kategorie darstellen, und versucht so, seinen Mitspielern zu helfen, das richtige Wort zu erraten."Ich bin begeistert, die zweite Staffel von «Pictionary» moderieren zu dürfen", sagte O'Connell. "Ein Teil dieser Tradition zu sein, die Menschen durch Kreativität und Lachen verbindet, ist wirklich erstaunlich. Machen Sie sich auf eine aufregende Reise mit neuen prominenten Kapitänen, amüsanten Vermutungen und spannenden Momenten gefasst, während wir dieses geliebte Spiel wiederbeleben."Die von Fox First Run produzierte, von David A. Hurwitz und Noah Bonnett als ausführende Produzenten geleitete und von CBS Media Ventures (CMV) vertriebene 30-minütige nationale Tagesserie wird auf Fox-eigenen Sendern in den wichtigsten Märkten sowie auf anderen Sendern im ganzen Land und auf dem Pluto TV „Games Shows Channel“ ausgestrahlt. Phil Breman, VP Live Action bei Mattel Television und Fred Soulie fungieren als Co-Executive Producer.