Christina Hendricks spielt in «Small Town, Big Story» mit

Die Dreharbeiten zur neuen britischen Serie, in der auch Paddy Considine mitwirkt, können starten.

Christina Hendricks («Good Girls», «Mad Men») und Paddy Considine («House of the Dragon») spielen die Hauptrollen in, einer warmherzigen und witzigen, sehr dramatischen Komödie, die von Chris O'Dowd («Moone Boy») kreiert und geleitet wird. Die neue Sky-Serie von Playground und FilmNation Entertainment hat mit den Dreharbeiten in Irland begonnen und wird voraussichtlich im Jahr 2024 auf Sky und dem Streaming-Dienst NOW in Großbritannien und Irland ausgestrahlt.Die sechsteilige Serie handelt von der fiktiven Stadt Drumbán, einem ländlichen Dorf mit verunsicherten Außenseitern an der Grenze zwischen Irland und einer anderen Welt, und was passiert, wenn eine Hollywood-Produktion in die Stadt kommt und ein Geheimnis aufdeckt, das seit dem Vorabend des Millenniums verborgen gehalten wird.Christina Hendricks spielt Wendy Patterson, ein Mädchen aus der Gegend, das es zu einer erfolgreichen Fernsehproduzentin gebracht hat, die mit einer Hollywood-Produktion im Schlepptau aus L.A. in ihre Heimatstadt zurückkehrt. Paddy Considine verkörpert den Arzt von Drumbán und die Stütze der Gemeinde, Seamus Proctor. Eileen Walsh («Catastrophe») schlüpft in die Rolle von Catherine Proctor, Seamus' Ehefrau und örtliche Lehrerin. Leia Murphy («Fair City») und David Rawle («Moone Boy») sind die Geschwister Joanne und Sonny Proctor. Patrick Martins («The Confessions of Frannie Langton») verwandelt sich in die Rolle des Jules O'Brien, Evanne Kilgallon («Obituary») übernimmt die Darstellung der Shelly McGoldrick, Andrew Bennett («The Quiet Girl») wird zu Barry Battles. Ruth McCabe («Aisha») spielt Betty Battles, David Wilmot («Station Eleven», «The Alienist») stellt Keith McCurdle dar.«Small Town, Big Story» wurde von Sky Studios für Sky in Auftrag gegeben. Das Comedy-Drama ist eine Produktion von Playground / FilmNation Entertainment in Zusammenarbeit mit Sky Studios. Ausführende Produzenten sind Colin Callender und Scott Huff für Playground, Stefanie Berk und Milan Popelka für FilmNation Entertainment und Alex Moody für Sky Studios. Christina Hendricks und Chris O'Dowd sind ausführende Produzenten, Liz Gill ist Serienproduzentin und zu den Regisseuren gehören Chris O'Dowd, Catherine Morshead sowie Mike Ahern und Enda Loughman. NBCUniversal Global Distribution übernimmt den internationalen Vertrieb der Serie im Auftrag von Sky Studios.