Sat.1 setzt «Einsatz mit Herz» auch ohne Doc Caro fort

TV-News

Der Bällchensender wird ab Oktober verschiedene Notfall-Mediziner bei ihrer Arbeit begleiten.

Nachdem Carola Holzner Anfang des Jahres von Sat.1 zu VOX gewechselt war, gab es nur wenige Indizien dafür, dass der Unterföhringer Sender das Reportage-Formatweiterführen würde. Sendersprecher Christoph Körfer bestätigte damals sogar : „«Doc Caro – Einsatz mit Herz» war ein erfolgreiches Programm für Sat.1. Trotzdem sehen wir von einer zweiten Staffel ab. Dafür gibt es gute Gründe, die nicht für die Öffentlichkeit bestimmt sind.“ Nun wurde bekannt, dass Körfer nicht Wort gehalten hat, denn Sat.1 bestätigte am Freitag, dass ab dem 5. Oktober «Einsatz mit Herz» ins Programm des Bällchensenders zurückkehren wird – dann aber logischerweise ohne Holzner, die ab dem 4. Oktober bei VOX in «Doc Caro – Jedes Leben zählt» auf Sendung geht.Statt auf Holzner greift Sat.1 stattdessen auf die Dienste von Notärztin Gudrun de Vries, Notfallsanitäterin Hanah Stradal und Notarzt Moritz Tellmann zurück, die in vier Folgen das Publikum bei echten Rettungseinsätzen im Krankenwagen, Helikopter und in der Notaufnahme im Krankenhaus teilhaben lassen.Sat.1 zeigt die Folgen immer donnerstags um 20:15 Uhr, bei Joyn Plus+ gibt es nach der ersten Folge jeweils die Episode der Folgewoche als Preview vorab. Für Sat.1 war «Doc Caro – Einsatz mit Herz» im vergangenen Oktober ein veritabler Erfolg mit Zielgruppen-Marktanteilen von bis zu 9,2 Prozent.