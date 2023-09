Prime Video tobt sich im Bereich Sport aus

TV-News

Der Amazon-Streamingdienst hat zahlreiche Doku-Projekte für die kommenden Monate vorgestellt. Darunter ein Film über den Champions-League-Titel 2013, der vom FC Bayern München selbst produziert wird.

Aktuell sind dank der neuen Sport-Dokumentationvon Prime Video die Graugänse in aller Munde, da Bundestrainer Hansi Flick mit einer Analogie mit dem Tier seine Spieler im Vorfeld der Weltmeisterschaft motivieren wollte. Das Ergebnis ist bekannt. Nicht bekannt ist, welche Welle andere Doku-Inhalte schlagen werden, die der Amazon-Streamingdienst nun vorstellte. Neben der Doku vierteiligen Doku-Serieüber den ehemaligen deutschen Radprofi, die am 28. November veröffentlicht wird, plant man ab 2024 auch mit einer weiteren Doku über eine einzelne Person. Dabei handelt es sich um den ehemaligen Bundesliga-Profi und polnischen Nationalspieler Jakub Błaszczykowski, genannt, was gleichzeitig auch der Arbeitstitel der zweiten Doku von Prime Video. Die erste drehte sich um Robert Lewandowski («Lewandowski – The Unknown»). Auch «Kuba» ist Papaya Films die zuständige Produktionsfirma.Zumindest im Bild dürfte „Kuba“ auch in der Dokumentationsein, schließlich stand der Pole im Champions-League-Finale 2013 ebenfalls auf dem Feld. Der Fokus wird dann aber ganz auf den siegreichen Münchner liegen, denn das Club Medien-Team des deutschen Rekordmeisters hat die am 20. Oktober erscheinende Doku produziert. Zu Wort kommen darin sowohl damalige Bayern-Spieler wie Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger, Franck Ribéry und Arjen Robben, als auch Trainer- und Vereinsleitung bestehend aus Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge, Louis van Gaal und Jupp Heynckes. Zudem beschreiben Wegbegleiter und Kontrahenten, wie Sir Alex Ferguson, José Mourinho, Hans-Joachim Watzke oder der jetzige Barca-Coach Xavi, ihre Sicht auf den deutschen Rekordmeister.Als weiteres Doku-Projekt ist zudemgeplant, das sich mit dem wohl am wenigsten beachteten Thema im Männer-Fußball auseinandersetzt: Homosexualität. Die Doku, die für 2024 geplant ist, berichtet von den Erfahrungen der wenigen Profis, die sich öffentlich geoutet haben, inklusive der inneren und äußeren Konflikte mit denen sie sich auseinandersetzen müssen und der Gemeinsamkeiten, die sie erlebt haben, wie die Wahl zwischen Selbstverleugnung oder Befreiung. Gedreht wurde in Deutschland, England, Spanien, Tschechien, Australien und den USA, zu Wort kommen unter anderem Thomas Hitzlsperger, Collin Martin und Marcus Urban sowie Per Mertesacker, Rolf Töpperwien und Amal Fashanu, die Nichte von Justin Fashanu, des ersten öffentlich geouteten Fußballprofis. «Das letzte Tabu» ist eine Produktion von Broadview Pictures um Emmy-Preisträger Leopold Hoesch, Regie führt Manfred Oldenburger.„Unser Bestreben besteht darin, Prime Video zur führenden Anlaufstelle für Sportinhalte in Deutschland zu entwickeln“, so Christoph Schneider, Country Director bei Prime Video Deutschland. „Durch unser langfristiges Engagement für die UEFA Champions League, das wachsende Angebot an Original-Sportprogrammen und die Verfügbarkeit von weiteren Sportangeboten über Prime Video Channels stellen wir sicher, dass Sportfans in den kommenden Monaten und Jahren mehr Angebote als je zuvor bei Prime Video erhalten.“Um dieses Ziel zu erreichen, soll freilich auch die Übertragung der UEFA Champions League beitragen, von der Prime Video pro Spieltag ein ausgewähltes Spiel am Dienstag zeigt. Für die Übertragung hat der Streamingdienst neues Personal gewinnen können. Neben Moderator Sebastian Hellmann und Experte Matthias Sammer verpflichtete man auch die beiden ehemaligen Torjäger Miroslav Klose, Nils Petersen und DFB-Regelexperte Lutz Wagner als Experten. Annika Zimmermann ist Reporterin und Jonas Friedrich bleibt Kommentator der Spiele.