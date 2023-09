Amazon plant Film über Liebesgeschichte von Steffi Graf und Andre Agassi

TV-News

«Perfect Match» wird unter anderem von «Der Schwarm»-Produzent Eric Welbers produziert. Die Hauptrollen übernehmen Lena Klenke und Toby Sebastian.

Amazons Streamingdienst hat einen neuen Spielfilm angekündigt, der sich um die Liebesgeschichte der beiden ehemaligen Tennis-Superstars Steffi Graf und Andre Agassi dreht., so der Arbeitstitel des Streifens, soll im Frühjahr 2024 in Deutschland, Österreich und der Schweiz erscheinen. Dabei soll es vordergründig nicht um Tennis an sich gehen, wobei die 22-malige Grand-Slam-Siegerin und der achtfache Grand-Slam-Champion auch hier einige Erfolge vorzuweisen haben, sondern vielmehr um die Liebe. Der Film konzentriert sich auf die Liebesgeschichte der beiden Superstars, beleuchtet die Zeit, bevor die beiden ein Paar wurden mit ihren Beziehungen zu Michael Bartels beziehungsweise Brooke Shields. Und er erzählt, wie aus diesen beiden ungleichen Tennisstars ein Ehepaar wurde, wie Amazon verspricht.In den Hauptrollen spielen Lena Klenke («How to sell drugs online (fast)», «Fuck ju Göhte») als Steffi Graf und Toby Sebastian («Coffee Wars», «The Music of Silence», «Game of Thrones») als Andre Agassi. Außerdem sind unter anderem Michael Kessler und Inka Friedrich als die beiden Graf-Eltern Peter und Heidi zu sehen. Die Regie übernimmt Florian Gallenberger, der auch das Drehbuch zusammen mit Chris Silber schrieb.«Perfect Match» ist eine Produktion von Bravado Media in Zusammenarbeit mit MarVista Entertainment und Bravado Equity. Produzenten sind «Der Schwarm»-Produzent Eric Welbers, Maik Homberger («Sophie Cross») und Alessandro Passadore.