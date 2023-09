«Der Heiratsmarkt» bleibt desaströs

Quotennews

Im Vorfeld wollten sich 0,27 Millionen Werberelevante zum Thema Waldorfschule informieren.

Am Donnerstagvorabend betrat-Reporterin Dana einer der über 250 verschiedenen Waldorfschule in Deutschland und begleitete eine vierte Klasse beim Matheunterricht. Das Thema wollten 0,56 Millionen Menschen ab drei Jahren sehen, die Sendung sicherte sich zwischen 19.05 und 20.15 Uhr 3,4 Prozent Marktanteil. In der Zielgruppe entdeckte man 0,27 Millionen Umworbene, sodass ProSieben auf 9,4 Prozent Marktanteil kam.Bei der Showging es in die Schlussphase. So schmiedeten der 33-jährige Jay Jay und die 22-jährige Juliette schon Heiratspläne. Der 23-jährige Lukas wollte unterdessen Celine beeindrucken, doch zuvor mussten sie ein Speerwurf-Duell überstehen. 0,43 Millionen Menschen verfolgten die notorisch schwache Show, die dieses Mal 2,0 Prozent Marktanteil holte. In der Zielgruppe sicherte sich ProSieben 0,21 Millionen Zuschauer und mäßige fünf Prozent.Zwischen 22.00 und 02.15 Uhr wiederholte ProSieben vom Samstagabend. Dort traten Sänger Pietro Lombardi und Comedian Chris Tall gegeneinander an. 0,20 Millionen Menschen sahen die über vierstündige Show, die 2,1 Prozent Marktanteil holte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern waren 0,08 Millionen dabei, die für 3,7 Prozent Marktanteil standen.