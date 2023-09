ZDFneo geht «Pumpen»

TV-News

Derzeit produziert Studio Zentral eine neue wöchentliche Serie, die in einem Magdeburger Fitnessstudio spielt.

ZDFneo hat eine neue wöchentlich Serie in Planung, die aktuell in Hamburg und Magdeburg gedreht wird und sich um den Kosmos eines Fitnessstudios in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts dreht. Sie hört auf den Arbeitstitelund erzählt die Geschichte eines ungleichen Geschwisterpaares, das vor einem Problem steht: Sie sollen das elterliche Fitnessstudio in Magdeburg übernehmen, das kurz vor dem finanziellen Kollaps steht.In den Hauptrollen der Geschwister sind Lotte Becker als Mia und Timur Bartels als Tom zu sehen. Die beiden wollten eigentlich nie etwas mit dem Studio zu tun haben, doch der letzte Wille ihrer verstorbenen Mutter (Katharina Abt) lässt ihnen keine andere Wahl. So werden Mia und Tom in eine unbekannte Welt hineingeworfen und wachsen Stück für Stück in eine dysfunktionale, chaotische, aber auch sehr liebenswerte Fitnessfamilie hinein.Die Produktion der insgesamt 25 geplanten Folgen verantwortet Studio Zentral, als Produzenten sind Lasse Scharpen und Tobias Ketelhut tätig. Für die Drehbücher zeichnen die Headautoren Tani Sawitzki, Gesa Scheibner und Silvia Overath verantwortlich, Daniel Vogelmann, Lynn Oona Bauer, Anna-Lena Schwing und Maximilian Mundt inszenieren die Geschichten. Die Dreharbeiten laufen noch bis 12. Dezember 2023, ein Sendetermin beim Spartensender und in der ZDFmediathek ist nicht bekannt.