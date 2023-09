TNT freut sich auf Usbekistan

US-Fernsehen

Am Samstag und am Dienstag werden zwei Partien übertragen.

TNT zeigt zwei Spiele der US-Herren-Fußball-Nationalmannschaft – gegen Usbekistan am Samstag, 9. September, um 17:30 Uhr, und gegen Oman am Dienstag, 12. September, um 20:30 Uhr – ins Programm genommen. Das Spiel am Samstag wird das erste Spiel von Gregg Berhalter als Cheftrainer sein, seit er im Juni wieder eingestellt wurde. Berhalter wird einen 24-köpfigen Kader leiten, in dem zwölf Spieler stehen, die die USA bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ins Achtelfinale geführt haben.Die erfahrenen Moderatoren Luke Wileman, Kyle Martino (Kommentator) und Melissa Ortiz (Reporterin) werden aus St. Louis bzw. Minneapolis berichten. TNT wird von beiden Spielorten aus 30-minütige Sendungen vor und nach dem Spiel anbieten, die von Sara Walsh sowie den Analysten DaMarcus Beasley und Brian Dunseth moderiert werden. Martino, Wileman und Ortiz werden ebenfalls Beiträge liefern.Warner Bros. Discovery Sports ist ab diesem Jahr die exklusive englischsprachige Heimat von mehr als 20 Spielen der Frauen- und Männernationalmannschaft. Sobald der vollständige Sendeplan feststeht, werden WBD Sports und U.S. Soccer die neuesten Programminformationen so schnell wie möglich bekannt geben.