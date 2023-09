«Wer wird Millionär?» legt am dritten Tag noch eins drauf

Quotennews

Zum zweiten Mal in diesem Jahr rief Günter Jauch beizur „3-Millionen-Euro-Woche“. All diejenigen, die von Montag bis Mittwoch mehr als 16.000 Euro mit nach Hause nahmen, hatten am Donnerstag eine weitere Chance und diesmal sogar auf drei Millionen Euro. Zudem waren die Folgen, die in dieser Woche gesendet wurden, besonders lang. Ab 20.15 Uhr bis Mitternacht, lediglich vom 20-minütigen «RTL Direkt» unterbrochen.Während man im Januar noch stets über drei Millionen Neugierigen gelandet war, konnte man damit in den letzten beiden Tagen nicht mithalten. Von den zunächst 2,55 Millionen waren am Dienstag noch 2,36 Millionen Fernsehende übriggeblieben. Somit war die Quote von 13.3 auf weiterhin starke 12,7 Prozent gesunken. Das jüngere Publikum hatte sich hingegen von 0,46 auf 0,50 Millionen Menschen vergrößert. So war auch der Marktanteil von 11,7 auf hohe 12,9 Prozent geklettert.Gestern waren nun wieder 2,52 Millionen Interessenten mit von der Partie, sodass der Wochenbestwert von starken 13,8 Prozent Marktanteil eingefahren wurde. Auch in der Zielgruppe wurde das bislang beste Ergebnis verbucht. Hier hatten sich die 0,51 Millionen Umworbenen auf überzeugende 13,6 Prozent gesteigert., was ab 22.15 Uhr eingeschoben wurde, sowie der zweite Teil der Quizshow lagen nun sogar bei 2,53 Millionen Zuschauern sowie 13,9 Prozent. Auch bei den 0,53 Millionen Jüngeren blieb der Marktanteil mit hohen 13,5 Prozent beinahe konstant.