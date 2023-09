RTL findet Termin für «Die große Geo-Story»

TV-News

Dirk Steffens darf an einem Donnerstagabend erklären, wie wir die Welt gesund essen.

Auch in diesem Jahr wird RTL wieder ein besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit legen und hat für Oktober (16. bis 22. Oktober 2023) eine weitere Nachhaltigkeitswoche mit dem Motto „Packen wir’s an“ angekündigt. In deren Zentrum sendet die Kölner TV-Station ein neues Format mit Wissenschaftsjournalist Dirk Steffens, das Mitte September in der Münchner BMW-Welt von RTL Studios produziert wird und nun einen Sendetermin erhalten hat.feiert am Donnerstag, 19. Oktober, um 20:15 Uhr ihre Free-TV-Premiere und ist eine Woche zuvor bei RTL+ abrufbar.Steffens widmet sich darin dem größten Öko-Problem der Welt: unserem Essen. Steffens erzählt in dem Mix aus Dokumentarfilm und Bühnenshow die „unglaubliche Geschichte der globalisierten Lebensmittelproduktion“, wie RTL verspricht. Dabei zeigt der GEO-Experte, wie die Menschheit man es gemeinsam schaffen kann, die Menschheit zu ernähren, ohne auf viel verzichten zu müssen.Auf einer abenteuerlichen Erkenntnisreise rund um die Welt stößt Dirk Steffens auf überraschende Ideen, wie aus dem Problem die Lösung werden kann. «Die große GEO-Story – Wie wir die Welt gesund essen» zeigt eine Mega-Milchfabrik in der saudi-arabischen Wüste, eine Algenfarm in Norwegen, den Soja-Krieg am Amazonas, die Heuschreckenjagd in Uganda oder die Madenzucht in Deutschland. Dirk Steffens steigt für seine Recherchen in Mülltonnen, isst Insekten, verliert kurz sein Augenlicht, lässt auf einem bayerischen Acker die Hosen fallen und feiert mitten in Berlin eine riesige Essensretterparty. Auch der Deutschen liebste Wurst, die Bratwurst, steht im Mittelpunkt der Geschichte. Der Film zeigt, was sich ändern muss, damit man auch künftig mit guten Gewissen in die Wurst beißen kann.