«Wer wird Millionär?» macht erfolgreich weiter

Quotennews

In der Nacht diskutierte Pinar Atalay mit Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Am Montagabend verfolgten 2,55 Millionen Zuschauer eine weitere-Ausgabe, in der die Kandidaten drei Millionen Euro gewinnen konnten. Am Dienstag ging die Eventwoche weiter, Günther Jauch begrüßte weitere Teilnehmer in seinem Kölner Studio. 2,36 Millionen Menschen verfolgten die Sendung, die zwischen 20.15 und 00.00 Uhr andauerte und nur von den Nachrichten unterbrochen wurde. Die Spielshow sicherte sich 12,7 Prozent bei allen sowie 12,9 Prozent bei den jungen Menschen. 0,50 Millionen 14- bis 49-Jährige wurden registriert.Jan Hofer meldete sich von 22.15 bis 22.35 Uhr mit, 2,43 Millionen Menschen informierten sich über die aktuellen Themen. Der Marktanteil wurde auf 13,7 Prozent beziffert. Bei den jungen Erwachsenen waren 0,57 Millionen möglich, der Marktanteil wurde mit 14,4 Prozent ausgewertet. Pinar Atalay war bis 01.00 Uhr inzu sehen, die Sendung erreichte 0,66 Millionen und 10,1 Prozent. Bei den Werberelevanten waren 0,20 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil wurde mit 12,9 Prozent bemessen.Im Anschluss wechselte man in das Kölner Nachrichtenstudio, schließlich war Ilka Eßmüller noch füranwesend. Die Sendung ließen sich 0,31 Millionen Menschen ab drei Jahren nicht entgehen, die Zuschauer bei den Umworbenen lagen bei 0,12 Millionen. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum beliefen sich auf 7,6 Prozent bei allen sowie 12,8 Prozent bei den jungen Erwachsenen.