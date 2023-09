CBS strahlt «NCIS: Sydney» aus

US-Fernsehen

Weil fiktionale Formate fehlen, bekommt die australische Serie eine Free-TV-Premiere in den USA.

Aufgrund des Autoren- und Schauspielstreikes nimmt das US-Network CBSins Programm auf. Die allererste internationale Ausgabe der weltweit beliebten Serie wird montags um 22:00 Uhr ausgestrahlt, direkt im Anschluss an die Wiederholung von «NCIS». Mit der neuen Serie, der ersten internationalen Ausgabe der beliebten Fernsehserie, entführt CBS die amerikanischen Zuschauer in diesem Herbst nach Down Under. Gedreht vor der spektakulären Kulisse einer der atemberaubendsten Hafenstädte der Welt, wird die achtteilige Staffel aus Sydney von montags, beginnend am Montag, den 13. November auf dem CBS Television Network, ausgestrahlt und auf Paramount+ gestreamt.Angesichts zunehmender internationaler Spannungen im Indopazifik wird ein brillantes und vielseitiges Team aus US-NCIS-Agenten und der australischen Bundespolizei (AFP) zu einer multinationalen Taskforce zusammengestellt, um die Seekriminalität im umkämpftesten Teil des Ozeans der Welt unter Kontrolle zu halten. «NCIS: Sydney» ist die fünfte Serie der beliebten weltweiten «NCIS»-Reihe. Das Format wurde ursprünglich für Network 10 und Paramount+ in Australien entwickelt. Die Serie wird am Freitag, den 10. November, auf Paramount+ Australien Premiere haben, weitere internationale Märkte werden zu einem späteren Zeitpunkt folgen."«NCIS» ist eine der beliebtesten Serien der Welt und wir sind begeistert, diese Serie mit einer einzigartigen australischen Note zu erweitern", sagte Amy Reisenbach, Präsidentin von CBS Entertainment. "Mit «NCIS: Sydney» wächst unsere Studio- und Netzwerkpräsenz in dieser faszinierenden Welt, die sich bei den Zuschauern sowohl auf linearen als auch auf Streaming-Plattformen bewährt hat, weiter. Vor der atemberaubenden Kulisse Australiens wird die neue Serie die spannenden Intrigen, den Humor und die Kameradschaft, die die Fans seit über zwei Jahrzehnten in den Bann der «NCIS»-Teams gezogen haben, weiterführen."In der Serie spielen Olivia Swann («DC's Legends of Tomorrow», «The River Wild») als NCIS Special Agent Michelle Mackey und Todd Lasance («Without Remorse», «Spartacus: War of the Damned») als ihr 2IC AFP-Gegenstück, Sergeant Jim "JD" Dempsey. Hinzu kommen Sean Sagar («The Covenant», «Mea Culpa») als NCIS Special Agent DeShawn Jackson; Tuuli Narkle («Mystery Road: Origin», «Bad Behaviour») als AFP-Verbindungsoffizier Constable Evie Cooper; Mavournee Hazel («Shantaram», «Halifax: Retribution») als AFP-Forensiker Bluebird "Blue" Gleeson und William McInnes («The Newsreader», «Total Control») als AFP-Forensik-Pathologe Dr. Roy Penrose.