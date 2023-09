Sat.1 zeigt «Hochzeit auf den ersten Blick» eine Woche nach Joyn

TV-News

Ende September kommen auch Free-TV-Zuschauer in den Genuss des Kuppelformats. Zwei Folgen gibt es allerdings exklusiv nur bei Joyn.

Mitte August hatte Joyn bekannt gegeben, dass die erfolgreiche Kuppelshowzunächst beim Streamingdienst ab dem 18. September zu sehen sein und erst später im Herbst im Free-TV in Sat.1 ausgestrahlt werde. Nun hat der Unterföhringer Bällchensender einen konkreten Sendetermin kommuniziert und lässt die Zuschauer nicht allzu lange warten. Die Produktion von Redseven Entertainment startet am 25. September und wird immer montags um 20:15 Uhr gezeigt.Während bei Joyn zehn Folgen gezeigt werden sollen – zwei von ihnen exklusiv –, sind bei Sat.1 acht Folgen eingeplant. Bei den exklusiven Joyn-Episoden handelt es sich um jeweils eine am Anfang und Ende der Staffel. Joyn versprach eine Spezialfolge mit romantischen Neuigkeiten ehemaliger Teilnehmer, einen Blick hinter die Kulissen des Matchings und die unvergesslichsten Momente aus zehn Jahren «Hochzeit auf den ersten Blick». Zudem sprach Joyn in seiner Pressemitteilung davon, dass die Hochzeitsglocken „exklusiv“ beim Streamingdienst läuten werden.Mit dem Sendetermin Ende September ist Sat.1 sogar nochmal früher dran als im vergangenen Jahr, als aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft das Format rund einen Monat vorgezogen worden war. Dies schadete dem Quotenerfolg der Sendung jedoch nicht, in der Zielgruppe fuhr Sat.1 wie im Herbst 2021 9,4 Prozent Marktanteil ein. Allerdings verringerte sich die Reichweite von 1,53 auf 1,32 Millionen.