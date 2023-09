Hohe Reichweiten für Best-Of-Shows

International

Mit einer Clipshow erreichte Canale 5 über 2,3 Millionen Menschen. Die Volleyballer erreichten am Montag 1,84 Millionen Menschen.

Seit fast 30 Jahren strahlt der italienische Fernsehsender Canale 5 im Sommer die Fernsehshow, die in der 35. Staffel von Vittorio Brumotti, Marcia Thereza Araujo Barros und Valentina Corradi präsentiert wird. 83 Episoden haben die Verantwortlichen bestellt, die seit dem 15. Juni 2023 im Frühling und Sommer um 20.35 Uhr ausgestrahlt werden.Die Sendung kommt jeden Tag aus dem Studio 14 des Mediaset-Produktionszentrums in Cologno Monzese. Wie bei «America’s Funniest Home Videos» werden selbst gemachte Aufnahmen von Unfällen in einer größeren Fernsehshow gesendet. Am Freitagabend sahen 2,31 Millionen Menschen die Sendung, das führte zu einem Marktanteil von tollen 14,4 Prozent. Gleichzeitig erreichte Italia7 mit der amerikanischen Serie «Navy CIS» nur 1,04 Millionen Zuschauer. Radi3 versuchte sich mit «Viaggio in Italia» (0,70 Mio.) zu profilieren.Sport war ebenfalls am Freitagabend gefragt: Die Herren-Volleyball-Europameisterschaft findet derzeit in Italien, Bulgarien, Nordmazedonien und Israel statt. Die Italiener gehen als Titelverteidiger ins Rennen, den Sieg über Serbien (3:0) sahen 1,72 Millionen Fernsehzuschauer bei Rai2. Das Spiel wurde um 21.00 Uhr ausgetragen.Die Unterhaltungsshow «Paperissima Sprint Estate» sicherte sich am Samstagabend 2,05 Millionen Zuschauer und musste sich nur von der Rai1-Sendunggeschlagen geben. Das Programm ist eine Best-Of des Rai-Archivs. Die 77. Ausgabe lief verhältnismäßig schwach. Am Montag waren schon 3,43 Millionen Zuschauer dabei. «Paperissima Sprint» legte auf 2,84 Millionen Menschen zu, war aber dem Rai1-Konkurrenten deutlich unterlegen. An diesem Abend spielten die Volleyballer gegen die Schweiz und sicherten sich 1,84 Millionen Zuschauer und 10,1 Prozent Marktanteil.