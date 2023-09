3 Quotengeheimnisse

Die Nacht gehört beim Fernsehsender VOX der True-Crime-Reihe aus den Vereinigten Staaten von Amerika.

Die erfolgreichste Episode der Woche stammt von Nitro. Der Spartensender von RTL strahlt freitags um 20.15 Uhr ebenfalls alte Geschichten aus. Am Freitag schalteten 0,59 Millionen Menschen ab drei Jahren die Episode „Morgengrauen“ an, die der Sender um 22.05 Uhr ausstrahlte und womit man einen tollen Marktanteil von 3,3 Prozent holte. Die Folge, die 0,09 Millionen Werberelevante holte, handelte von der Grunge-Ikone Mia Zapata, die Anfang der 90er Jahre in Seattle getötet wurde. Nitro sicherte sich 2,5 Prozent Marktanteil.VOX holte mit der Folge, die in der Nacht auf Dienstag ausgestrahlt wurde, das beste Ergebnis des Senders der vergangenen sieben Tage. 0,38 Millionen Menschen sahen ab 01.15 Uhr zu. Die Episode hieß „Der letzte Wille“ und handelte von der wohlhabenden 46-jährigen Janet, die scheinbar von ihrem Ehemann durch Selen vergiftet wurde. Die Dokumentation sicherte sich 0,09 Millionen Umworbene und starke 10,8 Prozent.Gar nicht erfolgreich war die Doppelfolge „No Safe Place/Live Wire“, die in der Nacht zum Montag auf Sendung ging. Ein wohlhabendes Ehepaar wurde überfallen, der Mann wurde gekillt. Die Frau musste noch den Safe des Hauses öffnen. Nur 0,16 Millionen Menschen sahen zwischen 02.10 und 03.00 Uhr zu und verhalfen dem Sender zu 5,9 Prozent bei allen sowie 0,04 Millionen Umworbenen. In der Nacht holte VOX nur 5,7 Prozent Marktanteil – das ist ungewöhnlich niedrig.